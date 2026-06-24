【W杯2026】福本莉子、日本代表戦を現地で観戦「一生の思い出に」 ユニフォーム姿に反響「かわいすぎです」「勝利の女神」
俳優の福本莉子（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。『FIFAワールドカップ2026』の日本代表戦を現地観戦した際の様子を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「かわいすぎです」ユニフォームを着て日本代表戦を現地観戦した福本莉子
中学時代はサッカー部に所属しており、サッカーへの思い入れが強い福本。この日は「ワールドカップの思い出第一弾」と切り出し、「目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました」とコメントし、写真をアップ。日本代表のユニフォーム姿でスタジアムを訪れた様子や、試合会場で撮影した写真、応援グッズのブレスレットなど3枚の写真と動画を披露した。
コメント欄には「サッカーを現地で楽しめたんだね〜」「かわいすぎですって」「片手に一緒に見たい」「素敵な時間をお過ごしですね」「サッカー女子だったんだね」「最高の試合観戦できてよかったね」「勝利の女神」といった声が寄せられている。
【写真】「かわいすぎです」ユニフォームを着て日本代表戦を現地観戦した福本莉子
中学時代はサッカー部に所属しており、サッカーへの思い入れが強い福本。この日は「ワールドカップの思い出第一弾」と切り出し、「目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました」とコメントし、写真をアップ。日本代表のユニフォーム姿でスタジアムを訪れた様子や、試合会場で撮影した写真、応援グッズのブレスレットなど3枚の写真と動画を披露した。
コメント欄には「サッカーを現地で楽しめたんだね〜」「かわいすぎですって」「片手に一緒に見たい」「素敵な時間をお過ごしですね」「サッカー女子だったんだね」「最高の試合観戦できてよかったね」「勝利の女神」といった声が寄せられている。