天海祐希、疲れた日はセブン丼「最高においしいです」 家に「セブンプレミアムゴールド」シリーズを完備
俳優の天海祐希が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海が座長として舞台をやっていた際に、阿久津社長がセブンの商品を差し入れ。天海店長の“出張セブン-イレブン”を開いたこともあったという。「共演のみなさんがたいそう喜んでくれた」と笑顔で話した。
また、天海は日頃からセブンを愛用。週に何度も足を運ぶそう。特に好きなのはプライベートブランド「セブンプレミアム」の最高級ブランド「セブンプレミアムゴールド」という。「必ず冷蔵庫にハンバーグ、ビーフシチュー、エビチリが入っています」と明かし「おけいこやお仕事が遅くなって帰ってきて何もしたくないと思う時に、丼にご飯を入れて、そこにレタスとかを切って入れて、その上にボンと乗っける。エビチリとか最高においしいです」と疲れた体にはセブン丼が合うことをアピールしていた。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海が座長として舞台をやっていた際に、阿久津社長がセブンの商品を差し入れ。天海店長の“出張セブン-イレブン”を開いたこともあったという。「共演のみなさんがたいそう喜んでくれた」と笑顔で話した。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。