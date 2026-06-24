お笑いコンビ「令和ロマン」高比良くるま（31）が23日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。食事の割り勘問題について語った。

この日のゲスト「紅しょうが」熊元プロレスの“ひっかかること”として「男女の財布出す出さない問題」をテーマにトーク。三谷紬アナの「永野さんは女性とご飯行ったときどうしてるんですか？」という問いかけにMCの永野が「僕は例外というか…なんとも思わないですね、おごってもらっても」と回答する場面があった。

過去に永野と食事したことがあるという高比良は「1回も財布とか出さないですもんね」と回顧。「炭水化物を4種類食べてました」とぶっちゃけた。

続けて「永野さんは移動のタクシーのお金も俺が出すのに抵抗ない」と補足し、永野には先輩後輩の概念がないと説明。これを受け永野は先に財布を出した高比良が払うのは自然な流れだと反論した。

高比良が「言われる前に払おうとは思わないんですか？」とツッコむと「ギリギリ払いたくない！」と永野。“永野らしい”本音をこぼして笑いを誘っていた。