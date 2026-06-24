ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が２４日に都内で開いた定時株主総会で、孫正義会長兼社長は東京電力ホールディングス（ＨＤ）との提携の狙いについて株主から問われ「もし東電が我々のグループに入れば、電力を増やし、ＡＩ（人工知能）データセンターを日本に持ってきたい」と表明した。

孫氏が東電ＨＤとの提携について公の場で発言するのは初めて。

東電ＨＤは福島第一原子力発電所事故に伴う廃炉費用の捻出などに向け、外部企業の出資を受け入れる方針を掲げている。現在までに、ＳＢＧ傘下の携帯電話大手ソフトバンクや米投資ファンドなどが有力候補として浮上している。

孫氏は「東電の次のオーナーとしてソフトバンクが名乗りを上げており、何社かの中で重要な候補として残っている」と言及。「データセンターがないと日本は（ＡＩ開発で）完全に遅れてしまうが、電力がない。規制ががんじがらめだ」と話し、東電ＨＤとの提携で発電所を増やし、データセンター整備に必要な電力を確保する構想を明らかにした。

孫氏はまた、「ＳＢＧの工場でロボットによるロボットの量産を開始している。おそらく世界初の取り組みで、もうじき正式発表する」と話したほか、「（経営者として）あと１０〜１５年頑張る。引退している暇はない」と述べ、ＡＩ開発推進のため、引き続き経営の一線に立ち続ける意向を表明した。

総会では、孫氏ら取締役候補９人の選任議案などが賛成多数で可決された。