パターだけは左打ちの剛力彩芽、可愛い笑顔にコメント殺到！「一緒にゴルフしたいです」
女優の剛力彩芽が自身のインスタグラムを更新。ウェブマガジンの取材の際にゴルフ場で撮影した3枚の写真を投稿した。
【写真】水色のトップスに白のロングパンツ、爽やかコーデの剛力彩芽
25歳のときからゴルフを始めたという剛力は、昨年、本間ゴルフのブランドアンバサダーに就任。酒田市にある工場見学にも出かけている。そして現在は店でフィッティングをしてもらったクラブに、パーシモンヘッドの特製パターを愛用している。投稿では「HONMA」の文字とモグラのロゴが見えるように、4個のボールを器用に両手の指に挟んだ写真や、グリーン上でパターを手にカップを見つめる写真を公開。実はショットはすべて右打ちなのだが、パターだけは左打ちとのことだ。またウェブマガジンのインタビューでは、ベストスコアは「98」、一番ゴルフをしていた頃は100前後でラウンドしていたそうだが、しばらく休んでいたら120くらいに戻ってしまったことや、ナイスショットの快感が忘れられないことなど、ゴルフの魅力を語っていた。投稿を見たファンからは「可愛いです」との声が殺到。さらに「ゴルフしている剛力さんカッコいいです」「爽やかゴルファーですね」「一緒にゴルフしたいです」などのコメントが次々に寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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