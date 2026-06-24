『豊臣兄弟！』成長した“茶々”の姿が初公開「いつから登場？」「髪型が!!!」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）に茶々（ちゃちゃ）役で出演する乃木坂46の井上和の扮装写真が、番組公式Xで公開された。
【写真】初公開！井上和が演じる成長した“茶々”
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”と称された豊臣秀長（劇中では羽柴小一郎）を主人公に、兄・秀吉との強い絆で天下統一へ突き進む豊臣兄弟の軌跡を描くオリジナル作品。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。
井上が演じる茶々は、浅井長政と織田信長の妹・お市の間に生まれた、茶々、初、江の“浅井三姉妹”の長女。やがて父が信長と対立し、敗死。お市が柴田勝家と再婚したことにともない越前に移る。賤ヶ岳の戦いで勝家が豊臣秀吉に敗れ、お市・勝家が北庄城で自害すると、その庇護下に入り、仇である秀吉の側室となる。
劇中ではこれまでに幼い頃の茶々が描かれ、子役の増留優梨愛が演じていた。公開された井上の扮装写真では、普段のロングヘアとイメージをがらりと変え、肩にちょうどつくほどの短い髪で姫らしいヘアスタイルとなっている。井上演じる成長した茶々の登場がいつになるのかはまだ明かされていない。
SNSでは「ついに待望の茶々きたぁぁぁ！！」「ついに…ついに茶々様が」「めちゃめちゃ楽しみ！」「いつから登場？」という期待の声のほか、「ビジュ良すぎ」「べっぴんさんすぎない？」「髪型が!!!」「小顔すぎる」などの声も寄せられている。
【写真】初公開！井上和が演じる成長した“茶々”
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”と称された豊臣秀長（劇中では羽柴小一郎）を主人公に、兄・秀吉との強い絆で天下統一へ突き進む豊臣兄弟の軌跡を描くオリジナル作品。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。
劇中ではこれまでに幼い頃の茶々が描かれ、子役の増留優梨愛が演じていた。公開された井上の扮装写真では、普段のロングヘアとイメージをがらりと変え、肩にちょうどつくほどの短い髪で姫らしいヘアスタイルとなっている。井上演じる成長した茶々の登場がいつになるのかはまだ明かされていない。
SNSでは「ついに待望の茶々きたぁぁぁ！！」「ついに…ついに茶々様が」「めちゃめちゃ楽しみ！」「いつから登場？」という期待の声のほか、「ビジュ良すぎ」「べっぴんさんすぎない？」「髪型が!!!」「小顔すぎる」などの声も寄せられている。