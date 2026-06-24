特殊詐欺の被害が福井県内でも後を絶たない。

５月、警察官や検察官をかたる詐欺グループから現金５６８万円をだまし取られた、県内在住の３０歳代会社員男性が読売新聞の取材に応じた。「一度、信じてしまうと、うその世界から抜け出せない。最初の時点で詐欺だと気付いていれば」と後悔し、巧妙な手口を証言した。（加藤優衣）

５月１２日、男性のスマートフォンが鳴り、クレジットカード会社の社員を名乗る男から「カードの利用料金が支払われていない」と突然、告げられた。心当たりがないと答えると、「警察に事情を説明し、『債務者権利放棄書』を作成してもらって」と言われた。

指定の番号にかけると、長野県警の警察官「キノシタ」を名乗る男が応対し、ビデオ通話アプリ「フェイスタイム」に誘導した上で、警察手帳の画像を送るなどして信用させようとした。「一人になれる場所に行って」と指示され、男性は１４日まで、ホテルやインターネットカフェに一人で滞在した。

家族にも事情を話せず、孤立状態になった男性に、キノシタは「あなたのクレジットカードで購入された携帯電話が詐欺事件に使われている」などと連絡してきた。電話口の向こうからは「容疑者を捕まえないと」と話す別の声が聞こえ、男性は不安に駆られた。

キノシタは、「取り調べに応じなければ長野で勾留される」「逮捕しない代わりにＡＩ（人工知能）で監視する」と脅し、ビデオ通話を常時、つながった状態にするよう要求してきた。

男性は言われるがまま、仕事中もスマホをポケットに入れ、２１日まで１０日間、接続を続けた状態だったという。

１２日以降、キノシタとの通話の中で、キノシタの上司を名乗る男「イチセ」や検察官を名乗る女「イズミ」も登場した。「保釈保証金制度のために金が必要だ」「事件が解決すれば返金される」などと入金を持ちかけてきた。

男性は１４日、指定された口座に２６８万円をオンラインで送金。２０日、再びキノシタから連絡があり、「あなた名義の銀行口座がマネーロンダリングに使われている。追加の保釈保証金が必要だ」などと言われた。勤務先の上司から３００万円を借りて２１日に追加送金した。

２８日には「調査が終了したので返金する。明日、福井署で会おう」とキノシタから連絡があり、「やり取りを消さないと金は戻らない」と言われ、スマホのほとんどのデータを消去した。２９日、福井署を訪れ、特殊詐欺の被害に遭ったとわかった。

「なぜ引っかかってしまったのか、ずっと考えている」。男性は肩を落とした。「これまで特殊詐欺を自分事だと思ったことがなかったが、被害に遭って初めて、聞き流していたニセ警察官詐欺のニュースが耳に入ってくるようになった」と、無念さをにじませながら語った。

「クレジットカード会社から警察へという流れで、（詐欺グループによる虚構の）その世界に入り込んでしまった。『誰にも話すな』と言われ、孤立した状態だった」と振り返り、正常な判断力を欠いてしまったことを悔やんだ。

福井県内の被害額６億２２３２万円…１〜４月 過去最悪ペース

県警によると、県内の今年１〜４月の特殊詐欺被害額は約６億２２３２万円で、前年同期より約１億４３９４万円増加した。認知件数も５４件増の８２件で、過去最悪だった昨年の年間被害額を大きく上回るペースだ。

被害の内訳は、ＳＮＳ型投資詐欺が２１件、架空料金請求詐欺が２０件、ＳＮＳ型ロマンス詐欺が１９件、ニセ警察官詐欺が１５件など。年代別では、６０歳代が２２人と最多で、２０歳代と５０歳代が各１７人、３０歳代が８人で、高齢者に限らず、幅広い世代が被害に遭っている。

県警生活安全企画課は「『いつかは自分もだまされる』と自分事として捉えてほしい」と注意を呼びかけている。