国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）は、心臓移植を受けた患者から摘出された心臓の一部の組織を活用し、別の患者に移植する臨床研究を始めたと発表した。

重い心臓病の患者から摘出された心臓はこれまで治療に使われてこなかった。

今回活用するのは、血液の逆流を防ぐ心臓弁。うまく働かず、心機能が低下する心臓弁膜症などの治療として行う。

重症の場合、牛などの生体組織やカーボンなどを用いた人工弁が主に使われている。子どもや妊娠を希望する女性は、サイズが合わなかったり、必要な薬が飲めなかったりするため、人工弁が使用しにくかった。心停止した人からの弁の提供もあるが、あまり知られておらず、年間１０例程度にとどまり、希望者に行き届いていない。

同センターは、移植を受けた重症心不全の患者から摘出した心臓はポンプ機能が低下しているものの、弁はほとんど正常なことに着目。医療費の一部に公的医療保険が適用される「先進医療」とするよう厚生労働省に申請し、５月に認定を受けた。国内の脳死心臓移植件数は近年、年間１００例を超えている。

計画では、２０２９年３月末までに心臓移植を受けた１２人から弁の提供を受けて凍結保存。弁に異常がある妊娠を望む女性や、複雑な先天性心疾患の子どもら計６人に移植する。安全性と有効性が確認されれば、保険適用や他施設でも実施できる体制作りを目指す。

同センターで２３日に開かれた記者会見で、福嶌五月・心臓外科部長は「心臓弁の提供数を増やし、患者の期待に応えたい。心臓移植を受けた方からの提供は命をつないでいく治療だ」と述べた。