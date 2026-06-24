【台風情報】ダブル台風の行方 台風7号・台風8号それぞれの予想進路図 雨風シミュレーションと発雷確率などを画像で確認する 各地で大荒れの天気＜24日午後3時45分発表最新＞
台風7号（メーカラー）は、24日午後3時点で、強い勢力で沖縄の南にあり、ゆっくりとしたスピードで北に向かっています。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35m、最大瞬間風速は50mとなっています。半径75km内が風速25m以上の暴風域、280km内が風速15m以上の強風域です。
その後、日本列島に沿うように進んだあと、28日には日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。
一方、台風8号（ヒーゴス）は24日正午時点で、マリアナ諸島付近にあり、時速15kmで西北西に向かっています。中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速20m、最大瞬間風速30mとなっています。
今後、ほとんど勢力を変えずに、あさって26日（金）に日本の南で進んでくる見込みです。そして27日には日本の東で熱帯低気圧に変わる予報となっています。
▼台風7号と8号の予想進路図
▼台風周辺の雨風シミュレーション
▼日本列島周辺の雨風シミュレーション
▼発雷確率
▼主要都市16日先までの天気と全国週間天気予報
台風7号（メーカラー）
06月24日15時45分発表
24日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
中心位置 北緯21度25分 (21.4度)
東経124度30分 (124.5度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)
西側 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
25日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 宮古島の南東約50km
予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)
東経125度35分 (125.6度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 東側 185 km (100 NM)
西側 150 km (80 NM)
26日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美市の西南西約110km
予報円の中心 北緯27度55分 (27.9度)
東経128度30分 (128.5度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 南東側 260 km (140 NM)
北西側 220 km (120 NM)
27日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東海道沖
予報円の中心 北緯33度30分 (33.5度)
東経137度30分 (137.5度)
進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
28日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯38度20分 (38.3度)
東経153度25分 (153.4度)
進行方向、速さ 東北東 65 km/h (34 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
台風第8号(ヒーゴス)
6月24日13時05分発表
24日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯15度25分 (15.4度)
東経141度20分 (141.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)
25日00時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
25日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経136度40分 (136.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯23度25分 (23.4度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
27日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ 北北東 65 km/h (34 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)