地域に書店が一つもない「無書店自治体」が全国で増える中、書店の開業支援に乗り出す自治体がある。

開店費用を助成したり、開業に必要なノウハウを伝授する講座を開いたりするなど、まちづくりに欠かせない生活インフラ（社会基盤）として書店の確保に知恵を絞っている。（松江支局 佐藤祐理）

島根・大田「無書店自治体のモデルに」

世界文化遺産・石見銀山遺跡がある島根県大田市のショッピングセンター「イオンタウン大田」に２４日、「今井書店大田店」がオープンした。店舗面積約２９０平方メートルに雑誌や学習参考書、郷土本など約３万５０００冊をそろえ、記念式典では楫野弘和市長らがテープカットで開店を祝った。

小説が好きで、作家のサイン入り書籍を求めた市内の主婦（４８）は「オープンを楽しみにしていた。ふらっと来て本に触れられるのがいい。買い物ついでにまた来たい」と歓迎した。

大田市では２０２４年３月、県内企業が運営していた市内唯一の書店が営業不振で閉店した。ネットでの書籍購入が広がる中、市は書店ゼロの状態が続けば、人々が店内で思わぬ本と出会う機会や、交流する場が失われると誘致に乗り出した。

２５年１２月に創設した助成制度では、店舗整備や書籍取得など開店準備費の２分の１（最大５００万円）に加え、その後の最大１０年間、土地・建物の賃借料や販売促進など必要経費の３分の２（最大年５００万円）を補助する。支援は最大計５５００万円。市は「これほど手厚い書店誘致の助成は他にないのでは」とする。

事業者を公募すると、山陰で１１店舗を展開する今井書店（松江市）が応募し、審査の結果、出店が決まった。達山暢会長は「助成がなければ採算がとれず、出店は難しかった。しっかり売り上げを伸ばし、一日でも長く続け、市民に喜んでもらいたい」と話す。

出版流通に詳しい上智大の柴野京子教授は、大田市の助成制度について「地域の文化である書店を年５００万円程度で維持でき、市民の理解も得られれば、他の『無書店自治体』のモデルになる。経営情報などを共有していくことで、書店の維持や誘致に向けた新たな知恵も生まれるのではないか」と指摘する。

飲食事業やイベントも

「公設書店」も出てきている。中国山地の山あいにあり、約１０年前から書店がない鳥取県江府（こうふ）町は、「町の本屋」復活によるにぎわい創出を狙う。

町は２３年、築１００年超とみられるＪＲ江尾駅前の旧書店の建物と土地を約２９０万円で購入した。建物を改修した上で、民間事業者に、書籍販売に加えて飲食事業やイベントを手がけてもらう方針。２６年度末に開業させたい考えで、町の担当者は「本をきっかけに人が集い、交流が生まれる場所になれば」と話す。

都市部でも

書店減少は都市部でも進む。神戸市は中心部に大型店がある一方、市立中央図書館総務課によると、住宅が多い北区の鈴蘭台や東灘区の六甲アイランドなどで書店がなくなったという。

そこで書店の開業を促そうと、市は２５年度、全国の有名書店店主らを講師に招いて、開業に必要な実践スキルを教える講座を開き、約１５０人が受講した。本の流通の仕組みや店舗レイアウト、ＳＮＳ活用法などを学んだといい、市は今後の新たな動きを期待する。

「無書店自治体」２９．３％

日本出版インフラセンターによると、全国の書店数は２０２５年度末で９９９３店と、ピークだった１９９８年度（２万４２３７店）の約４割にとどまり、９４年度の調査開始以来、初めて１万店を割った。

出版文化産業振興財団の調査では、無書店自治体は２６年３月時点で全国市区町村の２９．３％を占める。都道府県別で、無書店自治体の割合が最も高いのは沖縄県の５８．５％。

書店減少を食い止めようと、政府は２５年に「書店活性化プラン」を公表。書店の販路開拓に向け、中小企業庁による「小規模事業者持続化補助金」による支援策などを盛り込んでいる。