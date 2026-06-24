公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が１年の世相を表す漢字を募集し、清水寺で発表する「今年の漢字」。

昨年に３０年の節目を迎えた恒例行事は、協会に再就職した一人の職員の思いつきから始まった。８０歳を超えた今も現役を続け、周囲から「墨爺（すみじい）」との愛称で親しまれる職員は「こんなに続くとは思わなかった。漢字に関心を持ち、応募してくれる人たちのおかげ」と感謝の言葉を口にする。（清水美穂）

同協会の大野博史さん（８３）。現在は、日本初の漢字に特化した博物館で今月に開設１０年を迎える「漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム）」（京都市東山区）で勤務する。

前職は家庭用品の輸入販売業だった。事業をやめた後、知人の紹介から１９９４年に協会に入り、広報の仕事を任された。漢字は「どちらかと言えば苦手」だったという。持ち味はフットワークの軽さ。検定について知ってもらおうと、全国の学校に営業をかけたが、門前払いが続いた。

仕事を通じて漢字を学ぶうち、一字一字に成り立ちや意味がある漢字の奥深さに気がついた。漢字を楽しく知ってもらうためには――。毎日一字ずつ紹介する「今日の漢字」を思いついた。周囲に相談すると「毎日は飽きる。漢字を考えるのも大変」「年に１回なら出来そう」という意見が出た。その年を象徴する一字を師走に発表する「今年の漢字」の始まりだった。

協会によると、大野さんは「せっかくやるなら清水寺の舞台が良い」と考え、アポなしで清水寺を訪問した。まさに「清水の舞台から飛び降りる」格好だった。寺側に熱意が伝わったのか「面白い」と快諾してもらったという。大野さんは「企画を受けてくれた清水寺には感謝しかない」と振り返る。

９５年に協会に入った八田香里・常任理事によると、当時の職員は４０人に満たず、大野さんは広報の仕事を一手に引き受けていた。八田常任理事は「検定の知名度は低く、全てが手探り。１年を漢字一字で凝縮する企画は、手前みそだが、すばらしいと思った」と話す。

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同年１２月、第１回の今年の漢字が発表された。阪神大震災が発生した年で、１万２８６６票中、１３３７票を獲得した「震」が選ばれた。協会側はウェブ応募の解禁や募集期間の延長などの工夫を重ね、認知度が向上。応募総数は増え、３０周年となった昨年は１８万９１２２票の応募の中から「熊」（２万３３４６票）が選ばれた。

大野さんの最も印象に残っているのは２０１１年の「絆」だ。東日本大震災が起きた年で、応募総数は５０万票に迫る４９万６９９７票で歴代最多を記録した。自身は「震」を予想していた大野さんは「絆という字から人と人とのつながりを感じ、心が動かされた」と振り返る。

発表当日の様子はインターネットなどでも中継されてきた。１８年からは清水寺の森清範（せいはん）貫主（かんす）の横で筆を握りしめ、墨を含ませる大野さんの姿があったことから、いつしか「墨爺」とのニックネームが定着した。

現在勤務する漢字ミュージアムでは漢字クイズの採点係を務めている。「墨爺」を目当てに訪れる親子連れがおり、記念撮影をせがまれることもある。大野さんは「特別なことはしたと思っていない。漢字を通じて生まれる交流で、こちらが元気をもらってきた」と振り返り、「今年の漢字を通じ、一字のもつ奥深さを感じてもらえたら」と話している。

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大野さんのいる漢字ミュージアムは、今月２９日で開館１０周年。時節に合わせた企画をしており、現在はサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）に合わせ、日本代表の森保一監督がしたためた「決意の漢字」の展示や、過去の対戦国の漢字の国名などを学べる企画展「最高の景色を」（７月２０日まで）を行っている。このほか阿辻哲次館長による講演、記念グッズの販売を予定している。