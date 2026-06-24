マーク、テヨン （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/24】NCT（エヌシーティー）からの離脱を発表したマーク（MARK）が、6月24日までに自身のInstagramを更新。テヨン（TAEYONG）がコメントを残し、話題を集めている。

【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙

◆マークの投稿にテヨンがコメント


公園でスケートボードを満喫するオフショットを投稿したマーク。するとこの投稿にテヨンが「元気そうで良かった」とコメント。マークはテヨンがリーダーを務めるグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のメンバーとして活動していた。

◆マークとテヨンの交流に反響


この投稿には「交流見れて泣く」「どこまでもお兄ちゃん」「気にかけてるの尊い」「涙出た」といった反響が寄せられている。

◆マーク、NCTとしてのすべての活動を終了


マークについてSMエンターテインメントは、4月8日付けでNCTとしての活動を終了すると発表。NCT 127は7人、NCT DREAMは6人で活動を続けていくとしている。（modelpress編集部）

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