NCT127テヨン、グループ離脱・マークの投稿にコメント「どこまでもお兄ちゃん」「涙出た」と反響続々
【モデルプレス＝2026/06/24】NCT（エヌシーティー）からの離脱を発表したマーク（MARK）が、6月24日までに自身のInstagramを更新。テヨン（TAEYONG）がコメントを残し、話題を集めている。
【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙
公園でスケートボードを満喫するオフショットを投稿したマーク。するとこの投稿にテヨンが「元気そうで良かった」とコメント。マークはテヨンがリーダーを務めるグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のメンバーとして活動していた。
この投稿には「交流見れて泣く」「どこまでもお兄ちゃん」「気にかけてるの尊い」「涙出た」といった反響が寄せられている。
マークについてSMエンターテインメントは、4月8日付けでNCTとしての活動を終了すると発表。NCT 127は7人、NCT DREAMは6人で活動を続けていくとしている。（modelpress編集部）
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【写真】NCT離脱発表 マークの直筆手紙
◆マークの投稿にテヨンがコメント
公園でスケートボードを満喫するオフショットを投稿したマーク。するとこの投稿にテヨンが「元気そうで良かった」とコメント。マークはテヨンがリーダーを務めるグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のメンバーとして活動していた。
◆マークとテヨンの交流に反響
この投稿には「交流見れて泣く」「どこまでもお兄ちゃん」「気にかけてるの尊い」「涙出た」といった反響が寄せられている。
◆マーク、NCTとしてのすべての活動を終了
マークについてSMエンターテインメントは、4月8日付けでNCTとしての活動を終了すると発表。NCT 127は7人、NCT DREAMは6人で活動を続けていくとしている。（modelpress編集部）
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