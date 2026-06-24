六本木「すぱすぱ」の頂点が決定！AMOがグランプリ獲得、『週プレ』グラビア＆写真集発売へ

すぱすぱ×週プレ グラジャパ！

『新時代クイーン誕生プロジェクト』

＼ グランプリはNetflixで話題のあのコ ／

『新時代クイーン誕生プロジェクト』結果発表！グランプリAMO、審査員特別賞ANNAに決定！

六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」と、『週刊プレイボーイ』の公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション『新時代クイーン誕生プロジェクト』の受賞者が決定した。

本オーディションには、「63ANGEL（旧バーレスク東京）」の姉妹店である「すぱすぱ」所属のダンサー22名が参戦。ユーザー投票や公式YouTube・TikTokの動画再生数で順位が決まる、完全下剋上のサバイバルバトルとして行われた。

日本国内だけでなく台湾や韓国からも注目が集まる中、激戦を制してグランプリに輝いたのはAMOさん。審査員特別賞にはANNAさんが選出された。

両名には受賞特典として、『週刊プレイボーイ』本誌へのグラビア掲載やデジタル写真集の発売が確約されている。さらに「63ANGEL」へのクイーン出演も決定し、その詳細が発表された。

【受賞者一覧＆特典詳細】

■グランプリ：AMO

AMO ©フジシロタカノリ／集英社

・『週刊プレイボーイ』本誌28号（6月29日発売）にグラビア６ページ掲載

・デジタル写真集『本気上等！』リリース（6月29日発売）

・「63ANGEL」にクイーンとして出演予定：8月13日（木）3部公演に決定。詳細はスーパースパーク東京公式X【@superspark_tk】をチェック！

【AMO プロフィール】

11月27日生まれ 静岡県出身 身長＝150cm

〇六本木にあるショー・クラブ『スーパースパーク東京』の人気ショーダンサー。Netflixで配信中のヤンキーたちの恋愛リアリティーショーに参加し、日本のみならず韓国、台湾などアジア圏でも高い人気を集める。

公式X＆Instagram＆TikTok【@amo_spark_】

デジタル写真集『本気上等！』表紙 ©フジシロタカノリ／集英社

■審査員特別賞：ANNA

ANNA ©安藤マミコ／集英社

デジタル写真集『ANNA LOG』リリース（6月29日発売）

【ANNA プロフィール】

２月28日生まれ 静岡県出身 身長＝155cm

〇六本木にあるショー・クラブ『スーパースパーク東京』の人気ショーダンサー。

公式X＆Instagram＆TikTok【@anna_spark_】