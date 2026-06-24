女優の天海祐希が２４日、都内で行われた「セブンーイレブンの日」（７月１〜１１日）発表会に出席した。

涼しげな白のワンピース姿で登場した天海。「セブンーイレブンの日」に向けて「私もセブンーイレブンに行くときは毎回ワクワクしていますが、さらにワクワクできるということですね、社長？楽しみです」と話した。セブンプレミアム「金のシリーズ」がお気に入り。「お稽古やお仕事が遅くなったときにはどんぶりにご飯を入れて、レタスを置いて、その上に乗せます。エビチリとか最高においしいですよ。ハンバーグもぜいたくに食べています」と笑顔を浮かべた。

同社の商品の話になると止まらない。「２〜３日に１回くらいパトロールして、新しいものを買って食べています。カフェラテ氷、生ハムは常備してあります。冷凍食品も充実していて、グラタンは絶対に冷蔵庫に入っています。麺類は塩ハマグリラーメンが抜群においしいですね。ネバネバおそば、天たれおむすび、わらび餅とかおいしいんですよ」と熱弁。同社の阿久津知洋社長は「何品も出てくる。仕込みじゃないですよ」と驚いていた。

ＴＢＳ系バラエティー番組「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（土曜・午後６時５１分）で人気のジャッジ企画で、同社の看板商品「金のハンバーグ」が全員不合格になったことも。阿久津社長が同商品を見直し、「値段を変えずに品位を上げることができた」と胸を張ると、天海は「私も審査員になりたい」と志願し、会場の笑いを誘った。

同キャンペーンでは、限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルクーポンが当たる抽選キャンペーンを実施する。