天海祐希、嵐ラストライブ直前の櫻井翔と相葉雅紀に感じた一体感
俳優の天海祐希が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海はCMで櫻井翔と相葉雅紀と共演。「相葉さん、櫻井さんと、なかなかご一緒するチャンスがないんですが、やっとご一緒できた時があって。準備で待っている間にまだラストコンサートの前だったんですけど、そこに向ける思いであるとか、ファンの皆さんへの思いをそれぞれお一人お一人とお話ししたんですけど、同じようにお二人がおっしゃっていた。そういう思いを持って挑んでいらっしゃるんだな、とすごくしみじみと感じてしまった」と裏話を明かしていた。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
天海はセブン-イレブンのCMに出演中。この日は、阿久津知洋代表取締役社長とトークセッションを行った。天海はCMで櫻井翔と相葉雅紀と共演。「相葉さん、櫻井さんと、なかなかご一緒するチャンスがないんですが、やっとご一緒できた時があって。準備で待っている間にまだラストコンサートの前だったんですけど、そこに向ける思いであるとか、ファンの皆さんへの思いをそれぞれお一人お一人とお話ししたんですけど、同じようにお二人がおっしゃっていた。そういう思いを持って挑んでいらっしゃるんだな、とすごくしみじみと感じてしまった」と裏話を明かしていた。