女子ゴルフのアース・モンダミンカップはあす25日に千葉県・カメリアヒルズカントリークラブ（6699ヤード、パー72）で開幕する。

前週、今季初の予選落ちを喫した佐久間朱莉（23＝大東建託）は、米国で開催されているメジャーの全米女子プロ選手権を回避し、ディングチャンピオンとして大会連覇に挑む。

「連覇を狙えるのは私だけなのでしっかり狙っていきたい」

海外遠征からの連戦などで気づかないうちに疲れがたまり、いつもの佐久間なら初日出遅れてもそこから巻き返していたが、前週は立て直せないまま終わった。そのため週末は休養に充てリフレッシュした。

「日曜日はできるだけ寝て、サウナにも長く入っていました」と10時間近くベッドの中で過ごした。

また、昨年12月に亡くなった師匠の尾崎将司さんの千葉県内にあるジャンボ邸も訪れ、仏前に手を合わせパワーをもらった。

「ジャンボさんがそこにいたら“”最近のゴルフ見ててもつまんねな”と言われていたと思います。ジャンボ邸にはジャンボさんの写真もたくさんあるので、そこで元気をもらえました、しパワーをもらいました。（そのおかげで）いつもより明るくなったかなと思って今週に臨めます」。尾崎さんが天から見守ってくれていることを意識しながら、ジャンボ邸の施設で100ヤード以内のショットの練習を重点的に行い、臨戦態勢を整えた。

今大会は昨年から賞金総額が1億円アップし、優勝賞金も5400万円から7200万円へ大幅増となった。「あまり気にしなかったんですけど、でもラッキーだなと思います。（年間女王は）ポイント（で決めること）になったのでポイントがほしいです」と話したが、今季は積極的に海外メジャーにも参戦していることもあって経費は例年以上にかかっている。

「今赤字だと思うので、しかも次の（メジャーの）エビアンも全英も（欧州で）また高いので、できるだけ稼げるようにしたいです」と笑顔で話していた。