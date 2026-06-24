20年6月に脳内出血で緊急手術を受けた俳優の清原翔（33）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルらとの笑顔の近影を公開した。

「先日涼平となえが来てくれたー」とつづり、雑誌「MEN'S NON-NO」でともにレギュラーモデルを務めていた山下涼平らとの写真を投稿した。

「33歳初アサイーボウル記念日」「#モヒカン物申し系YouTuberに俺はなる」と添えた。

この投稿に、ファンからは「笑顔まぶしすぎる」「めっちゃいい笑顔」「素敵な笑顔」「最高な笑顔」「初アサイーおめでとうございます」「元気なお姿を見れてこちらも元気をいただいております」「仲間って大事だね！」「山下くんすごいイメチェンしましたね モヒカン似合ってる」「幸せの笑顔を ありがとうございます」などコメントが殺到している。

清原は20年6月12日、感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を行った。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けている。現在は復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念している。

インスタグラムでは時折、仲間らとの近影を公開している。