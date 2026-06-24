NBAドラフト全体1位はAJ・ディバンツァ…1巡目指名された全30選手一覧

6月24日（現地時間23日、日付は以下同）、「NBAドラフト2026」がバークレイズ・センターで開催され、1巡目として計30選手がNBAチームから指名された。

ワシントン・ウィザーズから全体1位指名されたのは、ブリガムヤング大学（BYU）のフォワードであるAJ・ディバンツァ。圧倒的な運動能力と攻守両面における抜群の将来性が高く期待されている大器が、前評判通りトップ指名された。

全体2位では、ユタ・ジャズがカンザス大学のシューティングガードであるダリン・ピーターソンを指名した。こちらは類い稀なるオフェンス力と高いバスケットボールIQを武器にゲームを支配する有望株。ディバンツァと同様にドラフト前から有力候補として注目されていた。

今年のドラフト1巡目で指名された30選手は以下の通り。なお、今回は1994年以降では初めて、NBAドラフトの上位20名が全員NCAA（全米大学体育協会）の大学出身選手で占められるという歴史的な1日となった。翌25日には「NBAドラフト2026」の2日目として、2巡目の指名が行われる。

［写真］＝Getty Images

◆■「NBAドラフト2026」1巡目指名選手一覧

※以降G=ガード、F=フォワード、C=センター

1位：ワシントン・ウィザーズ



AJ・ディバンツァ（BYU1年／F／アメリカ）

2位：ユタ・ジャズ



ダリン・ピーターソン（カンザス大1年／G／アメリカ）

3位：メンフィス・グリズリーズ



キャメロン・ブーザー（デューク大1年／F-C／アメリカ）

4位：シカゴ・ブルズ



ケイレブ・ウィルソン（ノースカロライナ大1年／F／アメリカ）

5位：ロサンゼルス・クリッパーズ



キートン・ワグラー（イリノイ大1年／G／アメリカ）

6位：ブルックリン・ネッツ



マイケル・ブラウンJr.（ルイビル大1年／G／アメリカ）

7位：サクラメント・キングス



ダリアス・エイカフJr.（アーカンソー大1年／G／アメリカ）

8位：アトランタ・ホークス



キングストン・フレミングス（ヒューストン大1年／G／アメリカ）

9位：ダラス・マーベリックス



モレズ・ジョンソンJr.（ミシガン大2年／F-C／アメリカ）

10位：ミルウォーキー・バックス



ブレイデン・バリーズ（アリゾナ大1年／G／アメリカ）

11位：ゴールデンステイト・ウォリアーズ



ヤクセル・レンデボーグ（ミシガン大4年／F／アメリカ・ドミニカ）

12位：オクラホマシティ・サンダー



アダイ・マラ（ミシガン大3年／C／スペイン）

13位：マイアミ・ヒート



ネイト・エイメント（テネシー大1年／F／アメリカ）



※トレードでミルウォーキー・バックスへ移籍

14位：シャーロット・ホーネッツ



ハネス・シュタインバック（ワシントン大1年／F-C／ドイツ）

15位：シカゴ・ブルズ



デイリン・スウェイン（テキサス大3年／F／アメリカ）

16位：メンフィス・グリズリーズ



ベネット・スターツ（アイオワ大4年／G／アメリカ）



※トレードでオクラホマシティ・サンダーへ移籍

17位：オクラホマシティ・サンダー



エブカ・オコリー（スタンフォード大1年／G／アメリカ）



※トレードでメンフィス・グリズリーズを経てデトロイト・ピストンズへ移籍

18位：シャーロット・ホーネッツ



クリスチャン・アンダーソン（テキサステック大2年／G／アメリカ）

19位：トロント・ラプターズ



アレン・グレイブス（サンタクララ大1年／F／アメリカ）

20位：サンアントニオ・スパーズ



ジェイデン・クウェインタンス（ケンタッキー大2年／F-C／アメリカ）

21位：デトロイト・ピストンズ



カリーム・ロペス（ニュージーランド・ブレイカーズ【オーストラリア】／F／メキシコ）



※トレードでメンフィス・グリズリーズへ移籍

22位：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



ラバロン・ファイロンJr.（アラバマ大2年／G／アメリカ）

23位：アトランタ・ホークス



ズービー・エジオフォー（セントジョンズ大4年／F-C／アメリカ）

24位：ニューヨーク・ニックス



キャメロン・カー（ベイラー大3年／G／アメリカ）



※トレードでロサンゼルス・レイカーズへ移籍

25位：ロサンゼルス・レイカーズ



セルヒオ・デ・ラレア（バレンシア・バスケット【スペイン】／G／スペイン）



※トレードでニューヨーク・ニックスを経てダラス・マーベリックスへ移籍

26位：デンバー・ナゲッツ



タリス・リードJr.（コネチカット大4年／C／アメリカ）



※その後トレードでサンアントニオ・スパーズへ移籍

27位：ボストン・セルティックス



クリス・セナックJr.（ヒューストン大1年／F-C／アメリカ）

28位：ミネソタ・ティンバーウルブズ



ジョシュア・ジェファーソン（アイオワステイト大4年／F／アメリカ）



※トレードでブルックリン・ネッツへ移籍

29位：クリーブランド・キャバリアーズ



アレックス・キャラバン（コネチカット大4年／F／アメリカ）



※トレードでサクラメント・キングスへ移籍

30位：ダラス・マーベリックス



コア・ピート（アリゾナ大1年／F／アメリカ）



※トレードでフェニックス・サンズへ移籍