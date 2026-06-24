BTSを「利益最優先の機械」と一蹴した韓国系アメリカ人作家の“告白”が注目。一体何を伝えた？

最初は冷ややかな視線を送っていた。BTSというグループに対して、どこか身構える気持ちがあったのだ。

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世界規模でファンを熱狂させ、数々の記録を塗り替え、巨大な経済効果を生み出すK-POPグループ。その姿は、あまりにも商業主義的であり、精巧に構築された“セレブ崇拝”の構図のように思えた。

そうした懐疑的な視点から書き起こされたエッセイが先日、アメリカのメディア『VOGUE』に発表された。

執筆したのは、韓国系アメリカ人の作家であるJezz Chung氏。その記事は「Confessions of a Former BTS Skeptic」、すなわち「元BTS懐疑派の告白」と題されている。

BTS（写真提供＝OSEN）

同氏の「告白」によれば、Jezz Chung氏は5月、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催されたBTSの「ARIRANG」ツアーに足を運んだという。

会場を埋め尽くしたのは6万人の熱い観衆。色彩を変化させるライトスティックがスタジアムを巨大な星座のごとく彩り、中央には360度見渡せるステージが設置されていた。

その場に身を置いたChung氏は、自分自身を「選んで来たというよりは偶然に近い形で会場に来た、無関心な観客」と表現している。

BTSに対して抱いていたのは、興奮ではなくむしろ警戒の念であった。彼らの音楽を「利益を最大化するために設計されたアート」と捉え、それは「セレブ崇拝の機械を養い、親密さのシミュレーションを届けるためのもの」であるという冷徹な見解を持っていた。

懐疑的な視線を溶かしたスタジアムの熱気

しかしながら、ステージが進行するにつれて、心境に変化が訪れる。Chung氏は寄稿文の中で、「私は分析するのをやめた」と綴っている。

この一節こそが、今回の「告白」における最大の核心といえる。

BTSのパフォーマンスを前に、批評家として距離を保とうとしていた目線が、いつの間にか会場の熱量に圧倒されていく。鳴り響く歓声や場内を満たす幸福感、そして客席を見渡すたびに視界に入るアジア系の観客の姿。そこには、単なる音楽ライブを超えた光景が広がっていた。

それこそが「仲間意識と集団性」、さらに「共通の情熱に根ざした共同体感」に他ならなかった。

彼らの引きつける力は、楽曲やダンスの高い完成度にとどまらない。7人が見せるパフォーマンスやシンクロの精度、きらびやかな演出、圧倒的なカリスマ性も「告白」から読み取れる。だが、Chung氏の心をより深く捉えたのは、メンバー間の強いつながりであった。

RM、JIN、SUGA、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOK。メンバーそれぞれが交わす眼差しやジョーク、助け合う姿、バックステージの映像で見せる親密な空気感。それらはファンにとって、単なる“推し”という枠組みを越えた価値を持っている。

Chung氏は、彼らが体現している要素を「意味のある友情」「共通の夢に向けた継続的な努力」「衝突後の修復」「相互依存的なケア」、速度「互いの所属感」であると解釈している。

この見方に立てば、BTSの人気を音楽的なクオリティだけで紐解くことはできない。孤独感や社会の分断が叫ばれる現代において、彼らは「誰かと一緒にいること」「支え合うこと」「共通の夢を見ること」を、非常に明快な形で差し出しているのだ。

華やかさの裏にある複雑さとルーツへの視線

注目すべきは、Chung氏が単にBTSを賛美しているわけではないという点だ。「告白」のなかでは、K-POP産業が内包する複雑な課題にも目を向けている。

同氏は、K-POPという文化において「文化的真正性」や「過剰消費主義」、人々の関心を引きつけ続けるための「労働搾取」といった問題をめぐり、熟考すべき論点が多く存在すると指摘する。さらに、黒人文化に関しても「盗用、オマージュ、賞賛の境界線はどこにあるのか」との問いを投げかけている。

彼らに魅了されたからといって、こうした問題意識が払拭されるわけではない。むしろ、その多面的な複雑さを受け入れたうえで、それでもなおBTSに引き込まれてしまった自身の姿を、Chung氏は実直に描写している。

その姿勢にこそ、この「告白」が持つ強い説得力が宿っている。

また、この文章をありふれたコンサートの体験レポートに終わらせていない要素として、Chung氏が抱える韓国系アメリカ人としての個人的な記憶が挙げられる。

同氏はかつて、自らが「母のはっきりとしたアクセント」や「韓国名」を敬遠していた過去を回想している。加えて、自宅に非アジア系の友人を招いた際、自家製のキムチや発酵大豆が放つ独特の匂いを弁明しなければならない状況を、気恥ずかしく感じていたとも記述している。

すなわち、この「告白」におけるBTSとの遭遇は、単に「人気グループを好きになった」という次元の話にとどまらない。かつて自分が遠ざけようとしていた韓国のアイデンティティが、現代では世界的なポップカルチャーとして受容されている。その劇的な変化を、Jezz Chung氏は自らの生い立ちの記憶と重ね合わせているのだ。

現代の孤独を埋める普遍的なつながり

現に同氏は、BTSのメンバーの多くがインタビューやメディア出演時にも母国語である韓国語で語り、韓国としてのアイデンティティや文化的価値を内包するテーマを堂々と表現しながら、グローバルな支持を獲得している点に「深い象徴性」を見出している。アルバム名『ARIRANG』についても、韓国伝統の民謡に端を発するものとして言及している。

彼らに懐疑の目を向けていた筆者が、なぜその熱狂の渦を理解するに至ったのか。そこには音楽やファンコミュニティの存在だけでなく、移民としての記憶、韓国文化のグローバルな受容、そして人々が切望するつながりの感覚が重層的に絡み合っている。

完全体として活動を再開したBTSには、現在、外部から極めて多くの意味合いが託されている。韓国のソフトパワーや国家ブランド、K-POPビジネスの象徴、さらにはアジア系コミュニティを代表する希望の光。ひとつの音楽グループが背負うには、あまりにも重責と言わざるを得ない。

しかし、Chung氏の「告白」が浮き彫りにしているのは、そうした社会的責任とは全く異なる地平にある、BTS独自の引きつける力だ。

同氏は、6万人の大観衆で埋め尽くされたスタジアムにおいて、光の色を変えるライトスティックが星座のようにきらめく景色を目撃した。そして、こだまする歓声や場内を満たす幸福感のただ中で、「私は分析するのをやめた」と記している。

Chung氏の洞察を基に考えれば、BTSという存在は、現代の多くの人々が日々の生活で見失いがちになっている友情や所属意識、そして「誰かと一緒にいること」への希望を鮮明に映し出しているといえるだろう。

それゆえに、かつては懐疑的であった筆者も、いつの間にか「目覚めるときも眠りにつくときも、BTSの動画を見るようになっていた」のである。

BTSは、冷ややかな目を向けていた人間をも巻き込んでいく。その理由は、彼らが単なるポップスターの枠にとどまらず、現代人が喪失しかけている“つながり”の本質を想起させる存在になっているからなのかもしれない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）