極上シルクで摩擦や乾燥ダメージから髪を守る。ReFaからシルクナイトキャップ＆シュシュ登場！
MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」は、日中や就寝中に生じる、髪への摩擦や乾燥ダメージに着目し、シルク素材を用いた新たなヘアケアラインを発売します。
同ラインでは、極上シルクが髪へ深い輝きをもたらす「ReFa SILK AURA LINE（リファシルクオーラライン）」と、艶めきシルクが心ほどける美髪を叶える「ReFa SILK PEARL LINE（リファシルクパールライン）」の2ラインを展開。
シルクシュシュやナイトキャップを通じて、日中から就寝中まで、髪本来の美しさを守る新たなヘアケア習慣を提案します。
同商品は、7月1日よりReFa GINZA にて先行発売後、MTGオンラインショップ、ReFa SHOPにて順次販売します。
■就寝中の摩擦ダメージに着目したナイトキャップ
就寝中の摩擦ダメージに着目し、髪をやさしく包み込むシルクナイトキャップを開発。寝返りなどによる摩擦を軽減し、まとまりやすい髪へと導きます。
さらに日中のヘアケアアイテムとしてシルクシュシュを展開。髪への負担を考え、 結び跡がつきにくく、髪への摩擦を抑える設計により、外出時にも髪の美しさを守ります。
◇上質な糸から生まれる、濃密なシルク生地
糸の品質からこだわり抜いた、濃密なシルク生地を採用。最高等級である6Aランクのシルクのみを厳選して使用しています。
髪への摩擦を低減しながら、やさしく包み込むことで、高い保湿性と心地よい使用感を両立しました。
◇ReFa SILKがもたらす、髪本来の美しさ
シルクは、糸の品質や織りの密度によって、髪への効果が大きく左右される素材です。
贅沢な厚みをもつ濃密なReFaシルクが生み出す、しっとりとなめらかな質感が、髪本来の美しさを引き出し、さらに深い輝きをもたらします。
◇ReFa SILK AURAが追求した、摩擦を徹底的に抑え、輝きを引き出す濃密ナイトケア仕様
◇ReFa SILK PEARLが追求した、摩擦ダメージを抑え、艶めきを叶えるデイリーケア仕様
■AURA LINE
商品名：ReFa SILK CHOUCHOU AURA（リファシルクシュシュオーラ）
価格：5,500円
カラー：3色（ブラック/トープ/チャコールグレー）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。
商品名：ReFa SILK NIGHTCAP SHORT AURA（リファシルクナイトキャップショートオーラ）
価格：8,800円
カラー：2色（トープ/チャコールグレー）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。
商品名：ReFa SILK NIGHTCAP LONG AURA（リファシルクナイトキャップロングオーラ）
価格：15,000円
カラー：2色（トープ/チャコールグレー）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。
■PEARL LINE
商品名：ReFa SILK CHOUCHOU PEARL（リファシルクシュシュパール）
価格：3,300円
カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。
商品名：ReFa SILK NIGHTCAP SHORT PEARL（リファシルクナイトキャップショートパール）
価格：5,500円
カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。
商品名：ReFa SILK NIGHTCAP LONG PEARL（リファシルクナイトキャップロングパール）
価格：8,000円
カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）
発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。
（エボル）