極上シルクで摩擦や乾燥ダメージから髪を守る。ReFaからシルクナイトキャップ＆シュシュ登場！

MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」は、日中や就寝中に生じる、髪への摩擦や乾燥ダメージに着目し、シルク素材を用いた新たなヘアケアラインを発売します。​

同ラインでは、極上シルクが髪へ深い輝きをもたらす「ReFa SILK AURA LINE（リファシルクオーラライン）」と、艶めきシルクが心ほどける美髪を叶える「ReFa SILK PEARL LINE（リファシルクパールライン）」の2ラインを展開。

シルクシュシュやナイトキャップを通じて、日中から就寝中まで、髪本来の美しさを守る新たなヘアケア習慣を提案します。​

同商品は、7月1日よりReFa GINZA にて先行発売後、MTGオンラインショップ、ReFa SHOPにて順次販売します。​

■就寝中の摩擦ダメージに着目したナイトキャップ

就寝中の摩擦ダメージに着目し、髪をやさしく包み込むシルクナイトキャップを開発。寝返りなどによる摩擦を軽減し、まとまりやすい髪へと導きます。

さらに日中のヘアケアアイテムとしてシルクシュシュを展開。髪への負担を考え、 結び跡がつきにくく、髪への摩擦を抑える設計により、外出時にも髪の美しさを守ります。

◇上質な糸から生まれる、濃密なシルク生地

糸の品質からこだわり抜いた、濃密なシルク生地を採用。最高等級である6Aランクのシルクのみを厳選して使用しています。

髪への摩擦を低減しながら、やさしく包み込むことで、高い保湿性と心地よい使用感を両立しました。

◇ReFa SILKがもたらす、髪本来の美しさ

シルクは、糸の品質や織りの密度によって、髪への効果が大きく左右される素材です。

贅沢な厚みをもつ濃密なReFaシルクが生み出す、しっとりとなめらかな質感が、髪本来の美しさを引き出し、さらに深い輝きをもたらします。

◇ReFa SILK AURAが追求した、摩擦を徹底的に抑え、輝きを引き出す濃密ナイトケア仕様

◇ReFa SILK PEARLが追求した、摩擦ダメージを抑え、艶めきを叶えるデイリーケア仕様

■AURA LINE

商品名：ReFa SILK CHOUCHOU AURA（リファシルクシュシュオーラ）

価格：5,500円

カラー：3色（ブラック/トープ/チャコールグレー）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。

商品名：ReFa SILK NIGHTCAP SHORT AURA（リファシルクナイトキャップショートオーラ）

価格：8,800円

カラー：2色（トープ/チャコールグレー）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。

商品名：ReFa SILK NIGHTCAP LONG AURA（リファシルクナイトキャップロングオーラ）

価格：15,000円

カラー：2色（トープ/チャコールグレー）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（家電量販店のINSHOP除く）にて順次発売。

■PEARL LINE

商品名：ReFa SILK CHOUCHOU PEARL（リファシルクシュシュパール）

価格：3,300円

カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。

商品名：ReFa SILK NIGHTCAP SHORT PEARL（リファシルクナイトキャップショートパール）

価格：5,500円

カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。

商品名：ReFa SILK NIGHTCAP LONG PEARL（リファシルクナイトキャップロングパール）

価格：8,000円

カラー：3色（ローズゴールド/オーロラホワイト/シャンパンゴールド）

発売日：2026年7月1日、ReFa GINZAにて先行発売後、MTGオンラインショップ、一部美容室、西宮ガーデンズにて順次発売。

（エボル）