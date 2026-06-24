34歳ネイマール、ついに出陣！ブラジル監督がジョークを交えてGOサイン「私だって90分間、歩きながらプレーできるよ」【W杯】
ついに北中米ワールドカップでその雄姿を目にできる。
現在34歳のネイマールは、電撃的なブラジル代表メンバー入りを果たした。しかし、右ふくらはぎの怪我の影響で、現地13日のモロッコ戦（１−１）と19日のハイチ戦（３−０）は欠場したなか、24日のスコットランド戦でようやくベンチ入りするようだ。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、カルロ・アンチェロッティ監督が前日会見でジョークを交え、こう語った。
「彼はプレーできる。私だって90分間、歩きながらプレーできるよ」
昨夏からセレソンを率いる67歳はその上で「彼はよく頑張り、トレーニングも順調だ。とても満足している」と発言。実績は申し分のない背番号10に強い期待を込めた。
「今週はしっかりトレーニングを積み、試合への準備も万端だ。他の選手たちと同様にプレーできる。彼が戻ってきて嬉しいよ。そのクオリティでチームを助けてくれるだろう。ここ数日のネイマールの姿勢はとても良い。チームメイトをよく理解しており、真剣に練習に取り組み、できるだけ早く回復するよう努めてきた。彼は経験とフットボールへの知見をもたらし、プレーしない時も助けになってくれる。彼がいてくれて本当に嬉しいよ」
度重なる怪我に苦しむネイマールは、2023年10月のウルグアイ戦で128キャップ目をマークして以来、代表戦から遠ざかっている。今回ピッチに立てば、約３年ぶりの出場であり、アンチェロッティ体制では初めてプレーすることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在34歳のネイマールは、電撃的なブラジル代表メンバー入りを果たした。しかし、右ふくらはぎの怪我の影響で、現地13日のモロッコ戦（１−１）と19日のハイチ戦（３−０）は欠場したなか、24日のスコットランド戦でようやくベンチ入りするようだ。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、カルロ・アンチェロッティ監督が前日会見でジョークを交え、こう語った。
昨夏からセレソンを率いる67歳はその上で「彼はよく頑張り、トレーニングも順調だ。とても満足している」と発言。実績は申し分のない背番号10に強い期待を込めた。
「今週はしっかりトレーニングを積み、試合への準備も万端だ。他の選手たちと同様にプレーできる。彼が戻ってきて嬉しいよ。そのクオリティでチームを助けてくれるだろう。ここ数日のネイマールの姿勢はとても良い。チームメイトをよく理解しており、真剣に練習に取り組み、できるだけ早く回復するよう努めてきた。彼は経験とフットボールへの知見をもたらし、プレーしない時も助けになってくれる。彼がいてくれて本当に嬉しいよ」
度重なる怪我に苦しむネイマールは、2023年10月のウルグアイ戦で128キャップ目をマークして以来、代表戦から遠ざかっている。今回ピッチに立てば、約３年ぶりの出場であり、アンチェロッティ体制では初めてプレーすることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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