CUTIE STREET（きゅーすと）の公式SNSが更新。メンバー8人の浴衣ビジュアルが公開され、ファンから反響が寄せられている。

【写真】CUTIE STREET（きゅーすと）の浴衣ショット（全8枚）／華やかなステージ衣装のCUTIE STREET（全2枚）

■CUTIE STREETが浴衣姿を披露！

公開されたのは、増田彩乃、古澤里紗、佐野愛花、桜庭遥花、川本笑瑠、真鍋凪咲、梅田みゆ、板倉可奈のソロ浴衣ショット。

増田はブルーを基調とした花柄浴衣に青い髪飾りを合わせた涼しげなスタイルを披露。古澤は淡いクリームカラーの浴衣に鮮やかなイエローの帯を合わせ、ウインク＆ハートポーズでキュートな魅力を見せている。

佐野は赤と白の縦縞柄の浴衣に三つ編みヘアを合わせ、両袖を持ち上げた華やかなポーズ。桜庭はピンクを基調としたフェミニンな浴衣姿で、手を広げたポーズを決めている。

さらに、川本はオレンジの花柄浴衣にポニーテールを合わせ、片足を上げた軽やかなポーズで明るい雰囲気に。真鍋はパープル系の浴衣にまとめ髪を合わせ、大人っぽい表情が印象的だ。

梅田は淡いブルーの浴衣に大ぶりの花柄が映える涼しげなスタイルで、水色の髪飾りを合わせた上品な雰囲気を演出。板倉は白地にグリーンの花柄が爽やかな浴衣姿で、やわらかな表情を見せている。

メンバーそれぞれの個性が光る浴衣ビジュアルに、ファンからは「全員かわいい」「えぐかわいい」「過去一ビジュ」「めっちゃ似合ってる」「夏が来た感じする」「着こなしが素敵」「最高すぎる」「一緒に花火大会行きたい」といった声が寄せられている。