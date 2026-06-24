明日の決算発表予定 日本オラクル、平和堂など6社 (6月24日)
6月25日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2796> ファマライズ [東Ｓ] (前回17:00)
★<4716> 日本オラクル [東Ｓ] (前回15:30)
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ] (前回15:30)
◆第1四半期決算：
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)
<6279> 瑞光 [東Ｐ] (前回16:00)
<8276> 平和堂 [東Ｐ] (前回13:30)
合計6社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2796> ファマライズ [東Ｓ] (前回17:00)
★<4716> 日本オラクル [東Ｓ] (前回15:30)
<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ] (前回15:30)
◆第1四半期決算：
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)
<6279> 瑞光 [東Ｐ] (前回16:00)
<8276> 平和堂 [東Ｐ] (前回13:30)
合計6社
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