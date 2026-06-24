6月25日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<2796> ファマライズ [東Ｓ] (前回17:00)
　　★<4716> 日本オラクル [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<7068> ＦフォースＧ [東Ｇ] (前回15:30)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)
　　　<6279> 瑞光 [東Ｐ] 　　　　(前回16:00)
　　　<8276> 平和堂 [東Ｐ] 　　　(前回13:30)
　　合計6社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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