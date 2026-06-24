ポラリス・ホールディングス <3010> [東証Ｓ] が6月24日大引け後(16:00)に配当修正を発表。27年3月期の期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は5円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、「中期経営計画2030」に掲げる成長戦略を着実に推進するとともに、中長期的な企業価値向上の実現に向け、市場・投資家との建設的な対話を通じて、資本政策及び株主還元政策について継続的な検討を行ってまいりました。 この度、その検討結果を踏まえ、当社の実態的な収益力及びキャッシュ創出力をより適切に反映するとともに、株主還元をより重視する株主還元方針へ見直すことといたしました。その具体的施策として「中期経営計画2030」において定めた配当政策を変更するとともに、2027 年３月期の配当予想を５円から10 円へと上方修正いたします。