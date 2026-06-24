『LOVED ONE』瀧内公美、優しい笑み浮かべ感謝 不安だった連ドラでの大役務め「今は寂しい気持ちでいっぱい」
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の最終話が24日に放送されるのを直前に控え、クランクアップを迎えた主要キャストからコメントが到着した。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
一足先にクランクアップを迎えたのは、変わり者の天才法医学者・水沢真澄（みずさわ・ますみ／ディーン）のバディである桐生麻帆（きりゅう・まほ）を演じた瀧内公美。
スタッフからのかけ声とともに、演出の松山博昭から花束が贈られた。瀧内は、「お疲れさまでした！今朝起きた時は、クランクアップする実感がなかったのですが、（撮影を終えて）“あぁ、終わってしまうんだな”と、今は寂しい気持ちでいっぱいです」とあいさつ。「初めて連ドラでこんな大役をやらせていただいて、すごくプレッシャーでした。放送前に不安で寝られないこともありましたが、どんな時もスタッフの皆さまが明るく出迎えてくださり、本当に素晴らしい環境に恵まれたと心から思っています」と涙ぐみながら本音を明かしつつ、「キャストの皆さまも、本当に優しくて気持ちの良い方たちばかりで、楽しく撮影させていただきました。松山監督をはじめ皆さまに出会えて、本当に幸せでした。ありがとうございました！」と最後は優しい笑みを浮かべながら、感謝を口にした。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
一足先にクランクアップを迎えたのは、変わり者の天才法医学者・水沢真澄（みずさわ・ますみ／ディーン）のバディである桐生麻帆（きりゅう・まほ）を演じた瀧内公美。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。