お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、23日放送のテレビ東京『あちこちオードリー』（火曜24時30分）に出演。ウッチャンナンチャン・南原清隆とコットン・西村真二の関係性について独自の分析を披露した。

番組では、同じく出演していたコットンのきょんを交え、『ヒルナンデス！』（日本テレビ）での立ち位置や印象についてトークが展開された。

『ヒルナンデス！』で共演する南原とコットンだが…

【画像】6月23日放送 テレビ東京『あちこちオードリー』

若林は「もう南原さんにハマっちゃってしょうがないでしょ？もう『ヒルナンデス！』で、二人とも」と振り、西村に話題を向ける。しかし西村は即座に「…ハマってねぇっすよ」と否定。スタジオに笑いが起こる中、若林の相方・春日俊彰も「西村君なんかね、コーナーMCとかもやってるし」とフォローを入れるが、若林はさらに踏み込み「コーナーMCとかもやってるんでしょ？」と確認する。

それでも西村は「いや、だからメイク室で、きょんとだけしゃべってるの何回も見ました」と語り、南原との距離感をにじませるエピソードを明かした。若林は「いやいや(笑)なんでなんだろうな」と興味を示しつつ、その理由を探る流れに入っていく。

若林は、ロケ現場での振る舞いに着目し、「ご飯屋さんにロケ行くとするじゃん」と前置きした上で、「きょんはなんか好かれそうな気がする、ご主人とかに」と指摘。対して西村に「西村ってそういうの好きなの？なんか回る前からしゃべる人とかいるじゃん」と問いかける。西村は「実は明るいっすよ、僕も」「話しかけたりしますよ」と、自身も積極的にコミュニケーションを取るタイプであることを強調した。

若林は「自分のためにいい顔してるからさ、西村って」

さらに若林が「一般の方とかでも、しゃべってもガンガン好かれるタイプなんだ？」と畳みかけると、西村は「いや、多分そうだと思います。基本的には人たらしなんで」「めっちゃしゃべるんですよ」と自信を見せる。この“人たらし”という自己分析に対し、若林は「で、その人たらしがバレてんだ、南原さんにね。南原さん見抜くもんね」と核心に迫るコメントを放った。

この指摘に西村は「あ、そうか。だから誰にでもいい顔しちゃうのが…」と納得した様子を見せ、春日も「やってんなって」と合いの手を入れる。若林はさらに「自分のためにいい顔してるからさ、西村って。それがさ、南原さんに…」と続け、西村は思わず「自分のために？」と苦笑い。きょんも「すごい言語化！」と若林の分析力に感心する場面となった。

最後に若林は「南原さん、見抜くから。ピュアな人好きだからね」と締めくくり、南原の人を見る目と好みの傾向に言及。西村の“人たらし”な一面が逆に距離を生んでいる可能性を示唆し、スタジオの笑いを誘っていた。