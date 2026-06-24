お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、23日放送のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』（火曜25時）に出演。ナイツ・土屋伸之の“美大入学”をめぐる話題について、乃木坂46メンバーに直接確認していたエピソードを披露した。

番組で、太田は「土屋に会ったら話そうと思ってたのが…」と切り出し、TBSの情報番組『サンデー・ジャポン』での出来事を回想する。乃木坂46のメンバーがゲスト出演した際、東京藝術大学に在籍する池田瑛紗に対し、かねてラジオでも話題にしていた“土屋は美大なのか”という疑問をぶつけたという。

『サンデー・ジャポン』で東京藝術大学の池田瑛紗に

【画像】6月23日放送 TBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』

太田は「藝大の子がいて。その子に、『土屋が美大かどうか』っていうのを俺、確認したの」と説明するが、いきなり名前を出したことで「土屋…？」と戸惑われてしまったと明かし、スタジオの笑いを誘った。

さらに太田は、翌週に出演した乃木坂46林瑠奈にも同様の質問を投げかけたと語る。林は日本大学芸術学部映画学科の出身で、太田自身と同じ日藝の系譜にある人物。収録後、太田が「実はさ、あのナイツ土屋っていうのがな…」と話を振ると、「土屋さん…？」とやはり最初はピンと来ていなかったという。

日本大学芸術学部出身の林瑠奈にも

そこで太田は「あのナイツのあのね、ナイツのって漫才師いるでしょ？ナイツ。あの塙じゃない方で、あのツッコんでる奴、土屋っていうのが、日大の芸術学部の美術学科入ったって言うんだけど」と具体的に説明。すると林は「あ、ああ！」と理解を示し、「ニュースで見ました。あれ美大って書いてあったから、私てっきり、あの武蔵美か多摩美だと思ったんです」と率直な印象を語った。

この発言に太田は強く共感した様子で、「林瑠奈もさ、俺と同じこと言ってたの」と続ける。「美大と聞けば武蔵野美術大学や多摩美術大学を想像する」という一般的な認識と、日藝の美術学科との位置づけの違いをめぐり、話題はさらに広がっていった。

林自身も「最初は思いましたけど、日藝の美術だったんですね」と納得した様子だったが、太田はここで持論を展開する。「あなた、学科は何？」と尋ね、「私、映画なんですけど」と返されると、「俺、演劇なのね。土屋がさ、自分を美大だって言い張ってるわけ。アイツはさ、日藝の美術なんだよ。で、あいつが美大ってことはさ、あなたも俺も美大ってことになっちゃうじゃん」と論理を組み立てる。

そして核心となる問いを投げかけた太田。「アイツ、美大でいいと思う？」。突然の振りに林は「どうなんですかねぇ」と困惑しながらも応じるが、太田はさらに「だってさ君、映画だろ？俺、演劇だからさ。あいつが美大だったらさ、俺もあなたも美大だよ？」と畳みかけた。

最終的に林は「そうですね」と同調した上で、「やっぱ、美大じゃないと思います」と結論づけたという。相方の田中裕二が「言わせてんじゃん(笑)」とツッコミを入れると、太田は笑いながら「それをさ、言おうと思ったんだよ、土屋に」と語り、エピソードを締めくくった。