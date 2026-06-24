カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスのスキップ吉村紗也香（34）が24日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を改めて報告した。吉村はこの日、チームの公式サイトで引退を発表、引退の理由を「『子ども、家族の時間を大事にしたい』という気持ちが大きくなってきた」と説明した。

吉村は自身初出場となった今年2月のミラノ・コルティナ五輪は8位。今月の日本選手権は3位に終わり、今後について「今ここで明確にお答えできないのが正直なところ」と話していた。

インスタグラムではチームメートやスタッフらの写真とともに「沢山の温かい応援ありがとうございました！」から始まる1122字の長文のメッセージを投稿。スポンサーやファン、家族、チームメートなどへ「25年間、関わってくださった全ての方々に感謝いたします。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

そして「最後に91年組のみんなへ」として切磋琢磨してきた同世代選手へメッセージ。「ずっとこれからも応援してます ケガには気をつけて！！いっぱい食べてカーリングしてしっかりケアして、いっぱい寝てください！がんばれ〜」とエールを送った。1991年度生まれはカーリングの“黄金世代”で、フォルティウスのチームメート・小野寺佳歩やロコ・ソラーレの藤沢五月、鈴木夕湖、3月にロコを退団した吉田知那美らがいる。

吉村は今後もフォルティウスに残り、「この経験を新たなステージでも活かしていきたいと思います」としている。