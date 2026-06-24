6月23日放送のトークバラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に、タレントの王林が出演。その近影が視聴者の間で話題となっている。

この日の放送は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、王林は後方席に座りながら軽快なトークを繰り広げた。

「王林さんは、デコルテや二の腕が見えるホルダーネックのニット姿で出演していました。もともと抜群のスタイルには定評がありますが、アップスタイルのヘアアレンジや大きなパールのネックレスも相まって、以前より華やかな印象を受けた視聴者が多かったようです。2018年に同番組へ初出演した際は、青森の4人組アイドルグループ・りんご娘のメンバーとして活動しており、素朴なキャラでの明石家さんまさんとのやり取りをきっかけに、全国区の知名度を獲得しました。当時から見ている視聴者ほど、その変化に驚いています」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、《キャバ嬢がテレビ出てる〜と思ったら王林やった》といった驚きの声が寄せられている。

「メイクや撮影時の角度、ヘアスタイルによって女性タレントの印象が変化することは珍しくありません。今回の『さんま御殿！！』ではアップスタイルに加え、露出のある衣装だったため、大人びた雰囲気がより強調されていました。『キャバ嬢』の声が出たのも、彼女が持っていた印象が大きく変化したことによるものだと思われます」（同前）

王林は2022年にりんご娘を卒業後、2023年11月に「Ourin-王林-」名義で両A面シングル『Play The Game／ハイテンション』でソロ歌手デビューも果たしている。

「活動の幅を広げるなかで、さまざまな衣装やメイクに挑戦してきたこともあり、そのたびに異なる印象を与えてくれます。ビジュアルの変化が話題になるのは、それだけ注目度が高いともいえますね」（同前）

今後も磨き続ける王林の姿に関心が集まりそうだ。