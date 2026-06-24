《生きていることがメンドー臭く、もう半分以上、生きていることが飽きてしまった》

6月22日、文化功労者で世界的なアーティスト・グラフィックデザイナーの横尾忠則氏がXを更新。このようにつぶやき、心配の声が寄せられている。

「横尾さんは、この投稿をする前に突如、体調を崩して救急搬送されたことを報告しています。

同日のXに《アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救急隊がドヤドヤとやってきて「玄関まで歩けますか？」「イヤ、歩けません」「デワ」と言って4人位で抱きかかえられながら、タンカに乗せられて、救急車へ》とそのときの様子をつづっていました。

病院では心電図検査、採血、点滴などの処置がなされ、横尾さん本人によると、たい焼き2匹の皮の部分だけを食べられるまで回復したそうですが、自宅に帰っても気力は戻らず、翌23日には、Xに《いつまで絵を描かされるんですかね》と弱気のコメントを投稿しました」（芸能担当記者）

6月27日に誕生日を迎えると90歳になる横尾氏の変調に、ファンからはXで

《先生！お大事にしてください》

《経過が気になりますが大丈夫でしょうか？》

など、心配するリプライが殺到している。横尾氏は自らの体調について、最近もファンから心配を集めたことがあった。

「横尾さんは数年前、急性心筋梗塞でカテーテル手術を受け、体調には気をつけていましたが、2月26日、Xに《耳はほとんど言葉が聞き取れません。補聴器は全く役に立ちません。特殊な装置でしか会話できません》《耳の次が眼です。眼鏡をかけても文字が2ページでかすれて見えなくなります。鼻は年中花粉症で、喉は喘息で、手は腱鞘炎で5感全滅です》と、日常生活で苦労していることを明かしていました。

さらに3月12日には、15年間かわいがっていた愛猫の『おでん』が亡くなるという、悲しいことがありました」（前出・芸能担当記者）

横尾氏は2026年3月、本誌のインタビューに「描き残したものがあれば、明日やる。夜は寝たいから。その連鎖が生きるということ。死ぬことだって、成りゆきですよ。死を意識しすぎると、生が窮屈になる。死後の世界があるかないかなんて、行ってみなきゃわからないですから」と死生観を語っていた。

誕生日でもある6月27日から『横尾忠則 はじめての90歳！ 90のポスター展』が東京・渋谷PARCOで開催される。このイベントで元気になってくれることを願うばかりだ。