YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』に投稿されたのは、洗濯物を畳むのを妨害する猫の様子。居心地の良いベッドのごとくリラックスしている猫の姿に「洗濯物は良い踏み台（笑）」「猫飼いあるあるですよねw」といった声が集まっています。

【動画：洗濯物をたたもうとした結果→ネコが上に乗ってしまい…つい頬がゆるんでしまう『妨害行為』】

寝床発見！

今回ご紹介するのは、くりくりのお目目が可愛い、ミヌエットのみにら君です。

投稿主さんが洗濯物を取り込んでいたところ、みにら君がやってきたのだとか。洗濯物を畳むのを邪魔するのは、猫あるあるですよね。みにら君もそのつもりかと思いきや、無関心に毛づくろいをしています。

これは安心。と、思った矢先！突然「ズカズカ」と洗濯物の上に乗り始めたのです。人間の服を容赦なく踏み潰すみにら君なのでした。

クリームパンのようなお手手

投稿主さんがなんとか洗濯物を畳み始めると、畳んだ洋服の上に「どすっ」と座り込みます。

そしてクリームパン（笑）のようなお手手を無防備に放り出すものですから、もちもちしたお手手が可愛すぎて、洗濯物どころではありません。

投稿主さんはまんまとお手手を触りだしてしまい、みにら君の思うつぼ（？）なのでした。

猫VS人間の攻防戦

しかし、洗濯物を放り出していつまでも遊んでいるわけにはいられません。

この場所をどいてもらう為に、投稿主さんはみにら君の頭や鼻を「チョンチョン」としたり、優しく「チョップ」をしてみたりと、ありとあらゆる手で攻撃を仕掛けます。

みにら君はというと、攻撃に気付く様子もなく「どうしたの？」とリラックスモード。

投稿主さんを見つめる瞳が可愛くて、つい笑ってしまいますね。いつまでも洗濯物が畳めない投稿主さんなのでした。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、みにら君の笑いであふれた日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。