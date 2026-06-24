お風呂に浸かってまったりとリラックスしていた飼い主さん。そこへ心配したような様子の猫ちゃんがやってきて…？そんな癒やしのひとときが、25万表示を超えて注目を集めています。飼い主さんを心配する猫ちゃんの光景には、「信じられないものを見ているお顔ｗ」「危ないから出ておいでって思ってそう（笑）」と、温かな笑いが寄せられることとなりました。

【写真：お風呂に浸かっていると、『様子を見にやってきた猫』→表情を見ると…『可愛すぎる光景』】

飼い主さんがお風呂に浸かっていると…

Xアカウント『みつき』に投稿されたのは、入浴中の飼い主さんを心配するラガマフィンのみつき君の光景。その日、飼い主さんは湯船に浸かって一日の疲れを癒していたのだそう。するとそこへみつき君がやってきて、浴槽の縁に前足を乗せたのだとか。

飼い主さんと離れたくなくて様子を見に来たのかと思いきや…みつき君は、湯船の中をじっと見つめたかと思うと、なにやら険しい顔で飼い主さんに視線を向けたそう。猫ちゃんはお風呂が苦手な子が多いもの。どうやら、みつき君は湯船に気持ちよさそうに浸かる飼い主さんを見て、「水に浸かるなんて正気か？」と驚いていたようです。

そんな真剣に飼い主さんを心配するみつき君の様子に、なんだか温かい笑いが込み上げてきてしまいます。

飼い主さんの安否を確かめるみつき君

猫ちゃんにとって天敵である水に、気持ちよさそうに浸かる飼い主さん。その姿を見て心配になったみつき君は、飼い主さんの安否確認を始めたそう。湯船のお湯におそるおそる前足を伸ばし、ちょんちょんと触って状況確認をしていたといいます。

その後、お風呂は危ないものではないと分かったのか、飼い主さんがお風呂から出るまで浴室の床に座って見守ってくれていたそう。

水が苦手にもかかわらず、飼い主さんのそばにずっといてくれるみつき君の優しさに、こちらまでほっこりしてしまいます。

こちらの投稿には、「無事か確かめにきてくれるの可愛い」「水に入ってるのか確認してる顔が可愛すぎる」「本当にそう思ってる顔に見えて笑ってしまいました」と、温かいコメントが寄せられることに。

Xアカウント『みつき』では、そんなしっかり者のみつき君と飼い主さんの平和で穏やかな日々が綴られていますよ。

みつき君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みつき」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。