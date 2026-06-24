本木雅弘、初の朗読劇に挑戦『たとへば君 四十年の恋歌』上演決定 共演に森口瑤子
本木雅弘が主演し、森口瑤子が共演する朗読劇『たとへば君 四十年の恋歌』が、10月28日〜11月4日に新国立劇場小劇場（東京）にて上演されることが決定した。
【写真】本木雅弘と共演するのは森口瑤子
原作は、河野裕子と永田和宏による『たとへば君 四十年の恋歌』（文春文庫）。亡くなる直前まで歌を詠み続けた歌人・河野と、彼女を看取った歌人・永田。2人の絶唱に心揺さぶられる、感動の朗読劇。2025年に浅野ゆう子と中村梅雀の名優コンビにより上演し、好評を博した。
「たとへば君 ガサッと落葉すくふやうに私をさらつて行つてはくれぬか」
タイトルとなったこの歌は、河野が永田と出会った頃に詠んだ歌。1967年、河野21歳、永田20歳の頃。京都の大学生たちが集まって作った、短歌の同人雑誌創刊の歌会だった。やがて結婚、河野が64歳で亡くなるまで、40年にわたりお互いを恋の対象として詠み合った相聞歌、妻を看取った夫が詠んだ挽歌だけでなく、日常の暮らしの中で普段の言葉を交わしながら、歌で心を通わす夫婦の姿、その葛藤などが赤裸々につづられた夫婦の記録。
主演は、アカデミー賞外国語映画賞を受賞した映画『おくりびと』、現在公開中の話題作『黒牢城』などで主演を務め、先日には還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』を出版し大きな話題となった本木雅弘。今回自身初の朗読劇に挑戦し、妻を看取る歌人・永田和宏を演じ読む。
妻の河野裕子を演じ読むのは、柔らかな上品さと、芯の強さで存在感を示す森口瑤子。そして上演台本・演出は、ドキュメンタリータッチのドラマに定評があるベテラン演出家・星田良子が手がける。音楽は中村匡宏によるオリジナル曲で、ピアノ（西尾周祐）・チェロ（中西哲人）の生演奏をバックに、朗読により紡ぎ出される至高の愛を昇華させる。
朗読劇『たとへば君 四十年の恋歌』は、新国立劇場 小劇場（東京）にて10月28日〜11月4日上演。
【写真】本木雅弘と共演するのは森口瑤子
原作は、河野裕子と永田和宏による『たとへば君 四十年の恋歌』（文春文庫）。亡くなる直前まで歌を詠み続けた歌人・河野と、彼女を看取った歌人・永田。2人の絶唱に心揺さぶられる、感動の朗読劇。2025年に浅野ゆう子と中村梅雀の名優コンビにより上演し、好評を博した。
タイトルとなったこの歌は、河野が永田と出会った頃に詠んだ歌。1967年、河野21歳、永田20歳の頃。京都の大学生たちが集まって作った、短歌の同人雑誌創刊の歌会だった。やがて結婚、河野が64歳で亡くなるまで、40年にわたりお互いを恋の対象として詠み合った相聞歌、妻を看取った夫が詠んだ挽歌だけでなく、日常の暮らしの中で普段の言葉を交わしながら、歌で心を通わす夫婦の姿、その葛藤などが赤裸々につづられた夫婦の記録。
主演は、アカデミー賞外国語映画賞を受賞した映画『おくりびと』、現在公開中の話題作『黒牢城』などで主演を務め、先日には還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』を出版し大きな話題となった本木雅弘。今回自身初の朗読劇に挑戦し、妻を看取る歌人・永田和宏を演じ読む。
妻の河野裕子を演じ読むのは、柔らかな上品さと、芯の強さで存在感を示す森口瑤子。そして上演台本・演出は、ドキュメンタリータッチのドラマに定評があるベテラン演出家・星田良子が手がける。音楽は中村匡宏によるオリジナル曲で、ピアノ（西尾周祐）・チェロ（中西哲人）の生演奏をバックに、朗読により紡ぎ出される至高の愛を昇華させる。
朗読劇『たとへば君 四十年の恋歌』は、新国立劇場 小劇場（東京）にて10月28日〜11月4日上演。