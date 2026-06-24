ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに、秀吉の側室となる茶々を演じる人気アイドルが登場した。

主演の仲野太賀が演じる豊臣秀長の兄・秀吉（池松壮亮）の側室となる茶々を演じるのは、乃木坂４６の井上和（なぎ）だ。茶々はのちの淀殿。３月２９日に放送された第１２話では、秀吉が生まれたばかりの茶々を抱く場面で「豊臣家をつくった者と終わらせた者の出会いでございました」とのナレーションが入り、不穏だと話題になったが…。

大河初出演にして、オーディションで大役を射止めた井上。「とても驚きましたし、まだ信じられない気持ち。新たな挑戦への不安もあります」とコメントしていたが、りりしいまなざしにフォロワーは「ついにキターーー」「和ちゃん待ってたよー！！」「おぉ待ってました！」「ついに茶々登場」「大きくなりましたね」「とーっても綺麗」「新鮮」「肝が据わってそう」「この髪型で可愛さを保てるのほんとすごい」「かわいすぎる」と絶賛した。

乃木坂４６では、グループの先輩である久保史緒里が、２３年の「どうする家康」で信長の娘・五徳役を演じて話題になった。