JR東日本四季劇場［春］（東京/竹芝）にて上演中のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、2026年6月24日(水)で日本上演5周年！

記念すべき日の当日、日本上演5周年記念カーテンコールが行われました。

劇団四季 ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』日本上演5周年記念カーテンコール

日程：2026年6月24日(水)

会場：JR東日本四季劇場［春］（東京都港区海岸1−10−45）

JR東日本四季劇場［春］（東京/竹芝）にて上演中のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、2026年6月24日(水)で日本上演5周年！

『アナと雪の女王』は、2013年公開（翌2014年日本公開）の劇場版長編アニメーションを基に創作された作品。

全世界のアニメーション映画興行収入において当時歴代1位を記録した名作が舞台化され、2018年3月にブロードウェイにて初演を迎えました。

音楽は、ご存じ「ありのままで」や「生まれて初めて」「雪だるまつくろう」などのオリジナル楽曲に加え、10曲以上もの新曲を追加！

雪と氷の世界が、演劇的創造力と最新技術を融合させた手法で、劇場空間いっぱいに表現されています。

2019年にはアメリカツアー公演、2020年シドニー公演と続き、以降ロンドンやハンブルクなど各国で上演。

劇団四季では2021年6月に開幕しました。

記念すべき日の当日、日本上演5周年記念カーテンコールが行われました。

本編終了後、通常のカーテンコールが終わって再び緞帳が上がると、舞台上には「5th ANNIVERSARY IN JAPAN」と書かれたアニバーサリーのモニュメントが登場！

その後、キャストたちによって劇中ナンバー「生まれて初めて」が特別バージョンで披露され、会場はお祝いムードに包まれました。

出演者代表挨拶

続いて、カンパニーを代表してクリストフ役の分部 惇平（わけべ じゅんぺい）さんが登場し、お客様への感謝の言葉が述べられました。

分部 惇平（わけべ じゅんぺい）さん：

本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。

ミュージカル『アナと雪の女王』は、本日、日本上演5周年を達成いたしました。

開幕以来、劇場に足をお運びいただいたお客様はのべ213万人。

この作品を愛し育んでくださる皆様に、出演者・スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

これからも幅広い世代のお客様の心に、真実の愛の奇跡をお届けできるよう、誠心誠意つとめてまいります。

引き続きあたたかいご声援を賜りますよう、お願い申し上げます。本日は、誠にありがとうございました。

挨拶のあとは、「フィナーレ／ありのままで」を特別バージョンで披露！

曲の最後には、出演者全員がモニュメントを中心に並んで華やかなポーズを決め、

緞帳が下がるまで客席からは割れんばかりの拍手が送られました。

のべ213万人のゲストを動員し、日本上演5周年を迎えた大ヒットミュージカル。

JR東日本四季劇場［春］にて公演中です。

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