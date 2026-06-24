24日の衆議院内閣委員会において、自民、維新、国民、参政の4党が共同提出した「国旗損壊罪」をめぐり、中道改革連合の後藤祐一議員と提出者側との間で激しい論戦が繰り広げられた。

【映像】中道議員が「不満あらわ」の瞬間（実際の様子）

後藤議員は刑法との関係について切り出し、「ちょっと聞きにくい質問ですが、（国民民主党の）玉木代表は『（国旗損壊罪に）立法事実はない』と発言されてますけど、立法事実がないのになぜ刑罰を伴う刑事法を立法できるんですか？」と問いかけた。

これに対し、国民民主党の飯泉嘉門議員が答弁に立った。飯泉議員は「今のお話は、6月16日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います」と前置きした上で、「実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、実は今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、過去4つの事例が先ほど紹介がなされたところであります」と説明した。この際、後藤議員が自席から「全部器物損壊」とヤジを飛ばす一幕があった。

飯泉議員は続けて「ただ、十分な立法の事実がないと思うということを（玉木代表は）申し上げたところでもあります。確かに、先ほど、一番新しい事例が器物損壊でありますけど、平成20年ですから、15年以上経っているものでありますので、しかもマスコミに報道されたものということですから」と釈明。その上で、「そうした意味で、さらには、この会見に続きまして、問題となる事案の発生、将来に向けてこれを抑止していくための『予防的な立法事実』、こうした点も必要なんだといった点が与党側から説明があったということで、これを受け入れる形での発言も（玉木代表は）されているところであります。つまり、『予防的立法事実』ということであります。こうした点を踏まえまして、我が党につきましても、具体的な立法事実がある旨を確認をし、共同提出の会派の一つとなったところであります」と述べた。

この「予防的立法事実」という言葉に対し、後藤議員は周囲を見回しながら「新しい理論を編み出しましたね。『予防的立法事実』？ なんですか、それ？ 自己の所有する国旗に関して本当に損壊が起きたことがあるのか？ これについて立法事実があるのかどうか、過去そういったことがあったのかどうか？」と疑問を呈した。その上で、「自民党提出者、答弁できますか？」とただした。

自民党の高木啓議員は、「先ほどご答弁があったと思いますが、自己所有のものについて、今のところそれを取り締まるというか規制をする法律はありませんので、私たちとしてはその事実については承知をいたしておりません」と答えた。

「ご時世とか思いで人に刑罰を科すんですか？ ひどい答弁だ」

これを受けて後藤議員は、「じゃあ立法事実を承知していないのに、なぜ法律を作るんですか？」とさらに追及した。

高木議員は「昨今のご時世に鑑みまして、やはりこの法案が外国国章損壊罪とのバランスの問題、そして社会的法益を守っていく必要があろうというそうした観点、様々考えた結果、私たちとしては、この国旗損壊罪ということをこの外形的な判断基準によってしっかりと国民の皆さんにお守りをいただきたいという思いで提出をさせていただきました」と説明した。

後藤議員はこの答弁に対し、「ご時世とか思いとかやめてほしいんですよ！ 刑罰を科すのは。なんですか、その答弁！ ご時世とか思いで人に刑罰を科すんですか？ ひどい答弁だ」と不満をあらわにした。さらに、「刑事法を新たに立法する場合は、本質的に人権侵害、人権制限の性質を有することから、他の手段では足りず、刑罰を用いる必要があり、かつ用いることが合理的である必要性を示す必要があるんじゃないですか？ 簡単に言うと『最後の手段』であることを立証することが必要なんじゃないんですか？」と迫った。

続いて長谷川議員が答弁に立ち、「自己所有の国旗についての事例が我々としては把握していないということでございますけども、グローバル化が進展する中で、やはり自国の国旗を損壊する行為がやはり海外でも拡大をし、我が国でもそういう懸念があるということを、それを今回国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性が我々としては高いのではないかということで、これを立法事実の一つとして提案させていただきます」と述べた。

後藤議員はこの回答に納得せず、「こんな曖昧なことで刑罰を処せるんですかね？ 他の手段っていうことは全然説明になってないじゃないですか？ 器物損壊罪でできないところっていうのは自己所有しかないんだから。自己所有のとこの立法事実を証明できてないんだから、他の手段のところが説明できてないじゃないですか？」と指摘。「金曜日続きやりましょう」として次の質問に移った。

（ABEMA NEWS）