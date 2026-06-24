コメダ珈琲店“夏の名物”が今年も登場 東はさっぱり“もも太郎”＆西はコク深“ぜんざい”のかき氷が楽しめる
全国でフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、季節限定でかき氷5品（エリア限定商品を含む）を販売する。これまで一部店舗で先行販売していたが、7月1日より、全国のコメダ珈琲店で展開する。
【写真】ぜいたくな甘さ！ソフトクリーム＆練乳をかけた『いちご氷』
同店の夏の名物「かき氷」が、今年も登場。今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷を楽しめる。東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」。西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」を用意した。
さらに全エリア共通で、「アサイーミックス氷」、同店のかき氷の定番「いちご氷」「宇治抹茶氷」も展開。
■商品詳細
『もも太郎氷』※東日本・東海エリア限定
価格：通常サイズ 630円〜690円／ミニサイズ 530円〜590円
新潟県のご当地アイス「もも太郎」をかき氷で再現した。「いちご味」をベースに「りんご果汁」が加わった、さっぱりとした味わいのかき氷。後味はすっきりと軽やかで、暑い季節にもぴったりの一杯。ソフトクリームと練乳をトッピングすれば、ミルキーな甘さが加わり、また違った味わいを楽しめる。
ご当地アイス「もも太郎」は、「いちご味」をベースに「りんご果汁」を加えた味わいが特長のかき氷バー。新潟県で長年親しまれているご当地商品。
『黒蜜きなこのぜんざい氷』※西日本エリア限定
価格：通常サイズ 890円〜950円／ミニサイズ 790円〜850円
国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現している。黒蜜シロップでひんやりいただくぜんざい風のかき氷は、ソフトクリームをトッピングして、クリームぜんざい風に食べるのもおすすめ。
「ぜんざい氷」は、沖縄県で長年親しまれている、ご当地のかき氷。黒糖で甘く煮た金時豆を加えているのが特長で、コクのあるやさしい甘さが楽しめる、定番の味わい。
『アサイーミックス氷』
価格：890円〜950円／ミニサイズ 790円〜850円
スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめる一品。
『いちご氷』
価格：通常サイズ 570円〜630円／ミニサイズ 470円〜530円
みんなに愛される定番のいちご氷。爽やかないちご味に、さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクは相性抜群。
『宇治抹茶氷』
価格：通常サイズ 680円〜740円／ミニサイズ 580円〜640円
お茶の風味豊かな宇治抹茶を100％使用。お茶の香りとすっきりとした苦みが口いっぱいに広がり、宇治抹茶を堪能できる一品。
■トッピング
『ソフトクリーム』120円
『コメダ特製 おぐらあん』150円
『練乳』80円
※価格は全て税込
【写真】ぜいたくな甘さ！ソフトクリーム＆練乳をかけた『いちご氷』
同店の夏の名物「かき氷」が、今年も登場。今年は東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいのかき氷を楽しめる。東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」。西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」を用意した。
■商品詳細
『もも太郎氷』※東日本・東海エリア限定
価格：通常サイズ 630円〜690円／ミニサイズ 530円〜590円
新潟県のご当地アイス「もも太郎」をかき氷で再現した。「いちご味」をベースに「りんご果汁」が加わった、さっぱりとした味わいのかき氷。後味はすっきりと軽やかで、暑い季節にもぴったりの一杯。ソフトクリームと練乳をトッピングすれば、ミルキーな甘さが加わり、また違った味わいを楽しめる。
ご当地アイス「もも太郎」は、「いちご味」をベースに「りんご果汁」を加えた味わいが特長のかき氷バー。新潟県で長年親しまれているご当地商品。
『黒蜜きなこのぜんざい氷』※西日本エリア限定
価格：通常サイズ 890円〜950円／ミニサイズ 790円〜850円
国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた。黒蜜とぜんざいの組み合わせで、黒糖金時豆の味わいを表現している。黒蜜シロップでひんやりいただくぜんざい風のかき氷は、ソフトクリームをトッピングして、クリームぜんざい風に食べるのもおすすめ。
「ぜんざい氷」は、沖縄県で長年親しまれている、ご当地のかき氷。黒糖で甘く煮た金時豆を加えているのが特長で、コクのあるやさしい甘さが楽しめる、定番の味わい。
『アサイーミックス氷』
価格：890円〜950円／ミニサイズ 790円〜850円
スーパーフード「グロッソアサイー」を使用。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめる一品。
『いちご氷』
価格：通常サイズ 570円〜630円／ミニサイズ 470円〜530円
みんなに愛される定番のいちご氷。爽やかないちご味に、さっぱりとしたソフトクリーム、まろやかな練乳のコクは相性抜群。
『宇治抹茶氷』
価格：通常サイズ 680円〜740円／ミニサイズ 580円〜640円
お茶の風味豊かな宇治抹茶を100％使用。お茶の香りとすっきりとした苦みが口いっぱいに広がり、宇治抹茶を堪能できる一品。
■トッピング
『ソフトクリーム』120円
『コメダ特製 おぐらあん』150円
『練乳』80円
※価格は全て税込