歌手でタレントの早見優が24日に自身のアメブロを更新。モデルの前田典子やお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコとともに、友人でタレントの松本伊代の誕生日をサプライズで祝福したことを明かした。

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「伊代ちゃんのバースデー」というタイトルでブログを更新した早見は、「先週は、前田典子さん、ハイヒールモモコさんと一緒にお食事をしてきました」と報告。その際、ちょうど松本の誕生日が近かったことから、早見が「ケーキを持って行ってもいいかな？」と提案したところ、「せっかくだからみんなでお祝いしよう！」という流れになり、急きょサプライズバースデーを企画することになったという。

当日は、店の協力のもとタイミングを見計らってバースデーケーキが登場。予期せぬ祝福に松本は本当に嬉しそうな様子だったと言い、早見は「その笑顔を見ているだけで私まで幸せな気持ちになりました」と、喜びをつづった。

一方で、「プレゼントはちゃんと渡せたのですが、肝心のお誕生日カードを渡し忘れるという私らしいミスも」と、うっかりカードを渡しそびれてしまったことを告白。後日、郵送したところ、松本から「届いたよ〜！」と無事に連絡があったことを明かし、安堵した様子を覗かせた。

ブログ内では4人の仲むつまじい集合ショットや豪華なバースデーケーキの写真を公開。「こうして変わらず集まって笑い合える仲間がいることは、本当に幸せなことだなぁと改めて感じた一日でした」と振り返り、「伊代ちゃん、ハッピーバースデー」と改めて祝福の言葉を贈ってブログを締めくくった。