女優でモデルの土屋アンナ（42）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。DV男を見極める自身なりの物差しを明かす場面があった。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力がある。

MCの上田晋也、レギュラーの大久保佳代子のほか、土屋、川島海荷、安田美沙子、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

かつて元カレから数々のDVを経験してきたことを明かした土屋。「付き合う前に見極める方法があったら知りたい」という視聴者からの相談メールに、川島は「“類は友を呼ぶ”じゃないですけど、酒癖悪い人と付き合ってた時は、周りもみんな結構そういう感じのタイプだったんで。最初からそういうお友達とか会ってたら“あ、こういう界隈なんだ”って分かったのかなとも思います」と提案。

土屋は「一番初めはいい人っぽいんですけど、子供やペットには絶対に優しくないですよ」と指摘。「それを初めからを見せないんです。運転とか、ちょっとイラッとする、子供が何かいると“チッ”っていう、この“チッ”を見逃さないで」とアドバイス。

これには川島も「キレやすい人いますよね。なんか謎のタイミングでキレる、みたいな。確かにそれは」と納得。

一方、大久保は愛犬のパコ美を使うとし、「例えばホームパーティーをやって、“こっちの男の人の方がタイプなんだけどな”と思っても、見た目タイプじゃない男の人にパコ美がトコトコトコって行って、膝の上に乗ったんですよ。そうすると、たぶんこっちよりこっち（犬が懐いた方）の方が人間的にはいいんじゃないか、っていう。パコ美をまず行かせます」とした。

土屋は04年に08年に25歳で亡くなったモデルのジョシュアさんと結婚し、長男をもうけるが06年に離婚。09年にスタイリストと再婚し、次男をもうけるが16年に離婚した。17年に3度目の結婚をし第3子となる女児、18年に第4子となる女児を出産している。