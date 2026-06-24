ヘインズ、セブン‐イレブンとの初のコラボアイテム「BEEFY-T」「BEEFYソックス」を7月11日より順次発売

120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド・Hanes（ヘインズ）にて、セブン‐イレブンと初となるコラボレーションアイテムを、2026年7月11日（土）より全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）にて順次発売する。

パックTシャツのベースとなるプロダクトは、1975年に誕生したロングセラー「BEEFY-TクルーネックTシャツ（品番H8-T301）」。ヘビーウェイト（肉厚）のコットン100％生地を使用し、洗えば洗うほど肌に馴染む風合いや、洗いこんでも首周りの伸びや型くずれが起きにくい強さと耐久性が特長だ。

アメリカンテイストを感じさせるクラシックなボックスシルエット、脇に縫い目のない丸胴編み、首元にネームデザインをプリントするタグレス仕様。パッケージにも使用されている“牛”をモチーフにしたブランドアイコンのワッペンを左胸に付け、ビーフィーブランドをさり気なく主張したタフで快適な一枚。

ソックスのベースプロダクトは、ビーフィーのコンセプトを体現するタフで快適なクォーターレングス丈ハーフパイル仕様の「BEEFY クォーターレングスソックス（品番HMSBW201）」だ。

つま先とかかとの補強と高密度な編みによるタフさを持ちながら、肌に触れる大部分を綿100％にする綿高混率の快適設計。優しい肌触りと足底クッションの心地良い着用感が特長となっている。

【デザイン特徴】

今回のコラボレーションでは、“牛”をモチーフにしたブランドアイコンの左胸のワッペンを、セブン‐イレブンのコーポレートカラーである「セブンオレンジ」・「セブングリーン」・「セブンレッド」の3色でデザイン。

さらに、左袖にはカタカナで「ビーフィー」とプリントを施し、さり気なく、鮮やかで遊び心あるデザインに仕上げた。

Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ（ホワイト）

Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ（ブラック）

ソックスは、左右の外側に、 “牛”をモチーフにしたブランドアイコンをTシャツと同様のセブン‐イレブンコーポレートカラーの刺繍で施し、足底はカタカナで「ビーフィー」と編んで表現している。

パッケージも商品デザインと連動した、セブン‐イレブンコーポレートカラーの3色を採用した特別仕様となる。

Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス（ホワイト）

【コラボレーションモデル概要】

Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス（ブラック）

商品名：Hanes x セブン-イレブン BEEFY-TクルーネックTシャツ素材：綿100％カラー：ホワイト、ブラックサイズ：M, L, XL価格：3,850円（税込）数量：1枚入り発売：2026年7月11日（土）より順次発売予定 商品名：Hanes x セブン-イレブン BEEFYクォーターレングスソックス素材：綿・ポリエステル・その他カラー：ホワイト、ブラックサイズ：23-25cm、25-27cm価格：1,265円（税込）数量：1組発売：2026年7月11日（土）より順次発売予定