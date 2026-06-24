米グーグルは23日（現地時間）、米国のGoogleトレンドのデータに基づく2026年夏の注目動向をまとめた最新レポート「Summergeist」を公開した。直近の検索データから、今年の夏は特定の分野を徹底的に追求する「maxxing」への関心が高いという。

「maxxing」とは、「maximize（最大化する）」に由来するスラング。自身の外見を磨き上げる「Looksmaxxing（ルックスマクシング）」などの使われ方がある。

食の分野では、従来のタンパク質重視から一転して、食物繊維の検索が2026年に過去最高を更新した。過去90日間で「fibermaxxing（ファイバーマクシング）」の検索数が115％増加したという。

飲み物としては、ワインの「サンセール」や「冷やし赤ワイン」が検索のピーク。毎年夏に上昇するスプリッツァーの中でも、「アペロール・スプリッツの中身」が直近1カ月で急浮上したほか、5月16日～6月16日の集計では「自宅でのヒューゴ・スプリッツの作り方」の検索が2200％急増した。

夏のスイーツとしては、黒ごまの検索が過去最多となり、デザートへの活用に関心が集中しているという。また、ニューヨークでは、「ニューヨークフローズンヨーグルト」の検索が過去90日間で120％増加し、ブーム再燃の傾向を示した。

エンターテインメント分野では、夏とホラーを掛け合わせた「summerween movies（サマーウィーン映画）」の検索が直近1カ月で2倍以上に拡大し、関連サブジャンルとして「スラッシャー映画」が首位。

読書では「休暇中に読む本」の検索が直近1カ月で110％増加し、あわせて検索する渡航先としてイタリアがトップに立った。

音楽では、直近1カ月でトップに立ったトレンド楽曲のすべてが実力派女性ボーカリストによるものだったという。

ファッションでは「バターイエローのネイル」が過去最高となり、サングラスのレンズ色でもイエローがトップ。

足元は、2017年以降毎年6月に伸びるスライドサンダルの中で「ジェリースライド」が人気を集めたほか、ビーチサンダルに関しても「スクエアトゥ」や「ウェッジソール」が過去最多の検索量を記録した。

詳細は、Google Trendsの「Summergeist」で公開されている。