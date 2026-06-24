おととし（2024年）首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で警視庁などの合同捜査本部はきょう、首謀者メンバーの一人とみられる男を新たに逮捕しました。

強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、埼玉県越谷市の職業不詳・河治柊容疑者（27）です。

河治容疑者は仲間と共謀して、おととし9月28日の未明、東京・練馬区の住宅に押し入り、住人らをバールで殴るなどしてけがをさせ、現金およそ5000円や腕時計など123万円相当を奪った疑いがもたれています。

合同捜査本部は河治容疑者と共に、▼福地紘人容疑者（27）、▼村上迦楼羅容疑者（28）、▼斉藤拓哉容疑者（27）、▼渡辺翔太容疑者（27）の4人も同じ容疑で再逮捕しました。

この4人は、おととし、首都圏で相次いだ一連の闇バイト強盗事件の首謀者とみられていて、▼おととし10月17日に千葉県市川市の住宅で起きた強盗傷害事件、▼おととし10月15日に横浜市青葉区で起きた強盗致死事件、▼おととし10月8日の深夜から9日の未明にかけて千葉県船橋市の住宅で起きた強盗傷害事件、▼おととし10月16日に千葉県白井市の住宅で起きた強盗傷害事件で逮捕・起訴されています。

合同捜査本部によりますと、河治容疑者も一連の闇バイト強盗事件の首謀者メンバーの一人とみられるということです。

4人と河治容疑者は、取り調べに対し、黙秘しているということです。

合同捜査本部は、おととし首都圏で相次いだ、ほかの強盗事件との関連についても調べています。