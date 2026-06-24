テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が２３日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。

デート代は割り勘か否か？の話題で、三谷アナは「私は全部、割り勘。彼氏も全部、割り勘。今までも全部、割り勘。（関係性に）上下ができないじゃないですか？割り勘にすれば…。恋愛に関してだけですけど。やっぱり、ずっと奢ってもらってるっていう罪悪感が蓄積されていくし。相手は相手で、そんなつもりはないけど奢ってやっているって優越感が蓄積されていくから。長く続いた時に結局、そこが最終的な綻びになるっていうことを経験したんですよ。一回…。（支払いは）基本的には半分に」と話した。

永野は「でも、それ一番、貧乏くさくない？割り勘って。だったら、思いっきり奢ってもらう方がスカッとしない？割り勘ってさ。平和なんだけど盛り上がんなくない？」と話した。

三谷アナは「なんか結局、モラハラっぽくなっちゃったんですよ…。最終的に。相手が」と述懐。永野は「『え？なんでモラハラされるんですか？あなたが奢るって言いましたよね？』って言ってやればいい。だから、モラハラをおびき寄せてるのよ。自分が。罪悪感、感じなくていいの。奢りたいやつに奢らせときゃいいの」と話していた。