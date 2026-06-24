6月24日 発売 【Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1】 価格：1個300円 【Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1】 価格：1個300円

ブシロードクリエイティブはカプセルトイブランド「ブシカプ！」より、「Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1」、「Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1」を6月24日に発売した。価格は各1個300円。

「Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1」は全5種をラインナップ。サイズは全長約55mmで、「モコロン」、「ツッパニャン」、「タマコッコ」、「ペコドン」、「エテッパ」それぞれの姿をシンプルなラインで描いている。

モコロン

ツッパニャン

タマコッコ

ペコドン

エテッパ

「Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1」では4種のパルと「パルスフィア」をラインナップ。サイズは全高45～57mmで、「ツッパニャン」、「タマコッコ」、「エテッパ」、「ペコドン」を立体化している。

ツッパニャン

タマコッコ

ペコドン

エテッパ

パルスフィア

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