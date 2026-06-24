長谷川理恵「大好きなホーリーバジル」使った手作りガパオ風ライス披露「とろとろの黄身がたまらないですね」「本格的」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】モデルの長谷川理恵が6月22日、自身のInstagramを更新。手作りのガパオライスを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「とろとろの黄身がたまらない」ホーリーバジル使用した手作りガパオ風ライス
長谷川は「たくさんいただいた大好きなホーリーバジル 私はどうしても食べたくてガパオ風に⋯」とつづり、動画を公開。白いお皿に乗せられたガパオ風に、目玉焼きの黄身をスプーンで崩し、半熟の黄身が流れ出る様子を公開している。また「ボンはどうしても天ぷらそば が食べたかったみたいで今夜は別メニュー」と記し、息子用に別に準備した天ぷらそばに薬味を乗せる様子も披露している。
この投稿には「ガパオ風ライス見るからに美味しそう」「とろとろの黄身がたまらないですね」「手作りガパオに愛情感じます」「ホーリーバジルを使ってるなんて本格的」「天ぷらそばも食欲をそそられる」「彩りも綺麗で丁寧な食卓ですね」などと反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「とろとろの黄身がたまらない」ホーリーバジル使用した手作りガパオ風ライス
◆長谷川理恵、手作りのガパオ風ライス公開
長谷川は「たくさんいただいた大好きなホーリーバジル 私はどうしても食べたくてガパオ風に⋯」とつづり、動画を公開。白いお皿に乗せられたガパオ風に、目玉焼きの黄身をスプーンで崩し、半熟の黄身が流れ出る様子を公開している。また「ボンはどうしても天ぷらそば が食べたかったみたいで今夜は別メニュー」と記し、息子用に別に準備した天ぷらそばに薬味を乗せる様子も披露している。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「ガパオ風ライス見るからに美味しそう」「とろとろの黄身がたまらないですね」「手作りガパオに愛情感じます」「ホーリーバジルを使ってるなんて本格的」「天ぷらそばも食欲をそそられる」「彩りも綺麗で丁寧な食卓ですね」などと反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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