WATWING高橋颯、結成記念日に幼少期ショット公開「面影ある」「元気いっぱいで可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元ジュニアのアーティスト「面影ある」幼少期ショット
6月23日にWATWINGが結成7周年を迎え、高橋は「7周年ありがとう」と感謝を報告。「これからもずっとずっと！よろしくお願いします！！」とメッセージをつづり、あわせて自身の幼少期の写真を披露した。カメラに向かって指を3本立てたポーズで、満面の笑みを浮かべる愛らしい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「7周年おめでとうございます」「子どもの頃からお顔が出来上がってる」「元気いっぱいで可愛すぎる」「天使のような笑顔」「面影ある」「7歳かな？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元ジュニアのアーティスト「面影ある」幼少期ショット
◆高橋颯、幼少期ショット公開
6月23日にWATWINGが結成7周年を迎え、高橋は「7周年ありがとう」と感謝を報告。「これからもずっとずっと！よろしくお願いします！！」とメッセージをつづり、あわせて自身の幼少期の写真を披露した。カメラに向かって指を3本立てたポーズで、満面の笑みを浮かべる愛らしい姿が収められている。
◆高橋颯の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「7周年おめでとうございます」「子どもの頃からお顔が出来上がってる」「元気いっぱいで可愛すぎる」「天使のような笑顔」「面影ある」「7歳かな？」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】