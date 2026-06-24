要潤、子どもからの“父の日プレゼント”公開 枕元に置かれたサプライズに「字が上手」「素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の要潤が6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。子供からの父の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳イケメン俳優「字が上手」子どもからの父の日直筆手紙公開
要は「朝起きたら枕元にあった。とりあえず泣いた」とつづり「＃父の日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。丁寧な手書きの文字で「パパへ」と書かれた手紙を披露している。
この投稿に、ファンからは「枕元に置いてあるのが感動して泣ける」「字が上手でびっくり」「子供をぎゅーって抱きしめたくなるエピソード」「要さんも素敵なパパなんですね」「素敵なサプライズ」「最高の宝物」と反響が寄せられている。
要は2013年4月に元タレントで美容関連会社社長の女性と結婚。同年12月に第1子男児、2015年12月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳イケメン俳優「字が上手」子どもからの父の日直筆手紙公開
◆要潤「朝起きたら枕元にあった」父の日プレゼント公開
要は「朝起きたら枕元にあった。とりあえず泣いた」とつづり「＃父の日」のハッシュタグを添えて写真を投稿。丁寧な手書きの文字で「パパへ」と書かれた手紙を披露している。
◆要潤の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「枕元に置いてあるのが感動して泣ける」「字が上手でびっくり」「子供をぎゅーって抱きしめたくなるエピソード」「要さんも素敵なパパなんですね」「素敵なサプライズ」「最高の宝物」と反響が寄せられている。
要は2013年4月に元タレントで美容関連会社社長の女性と結婚。同年12月に第1子男児、2015年12月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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