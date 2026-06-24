2児の母・木村文乃、子どもが食べなかった手作りジンギスカン公開「バランスバッチリ」「フルーツの器が可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の木村文乃が6月23日、自身のInstagramを更新。子どもが食べなかったジンギスカンを公開した。
【写真】38歳ママ女優「バランスバッチリ」子どもが食べなかった手作りジンギスカン
木村は「豆苗と玉ねぎのジンギスカン ブロッコリートマト たまごの白身 シラスごはん 大根のおみそ汁 メロン」と献立を記し、ジンギスカンとブロッコリー、トマトが盛り付けられたカラフルなフルーツ柄の器や茶碗、汁椀などがトレーに並べられた子どもの食事を公開。「私がどうしてもジンギスカン食べたくて◆もそれ食べたいって言うので試しに出してみたけど」（※◆は正式にはウサギの絵文字で子どもを表している）と続け、初めての食材だったことを説明した。
更に「これイヤーとなって（デスヨネ この後にお魚焼きました 青菜拒否も引き続き…」と結局食べてもらえず別のメニューを準備したことをつづっている。
この投稿に、ファンからは「バランスバッチリ」「私が食べたい」「ジンギスカンはまだ難しかったかな」「フルーツの器が可愛すぎる」「違うおかずをすぐ用意するの優しすぎる」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「バランスバッチリ」子どもが食べなかった手作りジンギスカン
◆木村文乃、子どもが食べなかったジンギスカン公開
木村は「豆苗と玉ねぎのジンギスカン ブロッコリートマト たまごの白身 シラスごはん 大根のおみそ汁 メロン」と献立を記し、ジンギスカンとブロッコリー、トマトが盛り付けられたカラフルなフルーツ柄の器や茶碗、汁椀などがトレーに並べられた子どもの食事を公開。「私がどうしてもジンギスカン食べたくて◆もそれ食べたいって言うので試しに出してみたけど」（※◆は正式にはウサギの絵文字で子どもを表している）と続け、初めての食材だったことを説明した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バランスバッチリ」「私が食べたい」「ジンギスカンはまだ難しかったかな」「フルーツの器が可愛すぎる」「違うおかずをすぐ用意するの優しすぎる」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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