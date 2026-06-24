Hearts2Heartsが魅せる♡LILY BROWNのマリンコレクション最新作に注目

レディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」から、夏の気分を盛り上げる「26 SUMMER MARINE COLLECTION」が登場しました。スペシャルモデルには、グローバルな人気を集めるHearts2Heartsを起用。マリンテイストを現代的にアレンジしたアイテムが揃い、爽やかさと女性らしさを両立したコレクションに仕上がっています。夏のおしゃれをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡

マリンムード漂う注目コレクション

今回のコレクションでは、セーラーカラーやフリル、レースなど、夏らしいディテールを取り入れたアイテムが多数ラインアップ。

爽やかな海辺をイメージさせるデザインながら、LILY BROWNらしい上品さもしっかり感じられます。

「2WAYセーラーカラートップス」は11,880円。カラーはWHT、BORDER、NVYの3色、サイズはFreeです。

「セーラーカラーニットトップス」は14,960円で、LGRY、RED、NVYの3色展開。クラシカルな雰囲気が魅力です。

「ドッキングフリルニットベアトップス」は13,970円。PNK、BORDER、CGRYの3色が揃います。

さらに「ボリュームフリルカットトップス」は12,980円で、WHT、BRW、NVYの3色展開。華やかなフリルデザインがコーディネートの主役になってくれそうです。

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ワンピースやロンパースも充実

一枚で着映えするワンピースやロンパースも見逃せません。

「フレアシャツミニワンピース」は16,940円。WHT、BLU、DOTの3色展開で、サイズはFreeです。なお、WHTとBLUにはUVカット・撥水機能が付いているため、夏のお出かけにもぴったり。

「ニットレースロンパース」は18,920円。FLOWER、RED、NVYの3色展開で、サイズは0・1を用意しています。

「レイヤードドッキングニットワンピース」は25,960円。BEG、BLU、NVYの3色から選べます。

また、「レースサテンサロペット」は22,880円で、IVR、MNT、BLKの3色展開。大人っぽく着こなせる一着です。

小物まで楽しめる夏スタイル

コーディネートを完成させる雑貨アイテムも充実しています。「【Lily Bear】キャリーオンボストンマリンバッグ」は10,450円。GRNとNVYの2色展開です。

「【Lily Bear】マリンチャーム」は6,380円。PNK、YEL、BEG、BLU、DGRYの5色展開で、バッグのアクセントにおすすめ。

さらに「MARINEモチーフパイルポーチ」も6,380円で登場。LBLU、LIME、PNKの3色展開となっています。

※すべて税込み価格です。

予約販売は2026年6月24日（水）12:00より開始。LILY BROWNオフィシャルオンラインストア、MASH STORE、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天ほかで購入できます。

※一部アイテムは先行して販売中です。

※直営店舗では一部アイテム販売中、その他アイテムは順次販売開始となります。

※営業時間は各商業施設に準じます。

この夏はHearts2Heartsと一緒に旬顔へ

Hearts2Heartsが表現するLILY BROWNのマリンコレクションは、爽やかさだけでなく女性らしい可愛らしさや洗練された雰囲気も楽しめるラインアップとなっています。

トップスからワンピース、小物まで幅広く揃うので、自分らしい夏スタイルを見つけられるはず♪

トレンド感たっぷりのアイテムで、この夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか♡