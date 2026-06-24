米女子ゴルフのメジャー第3戦全米女子プロは25日から4日間、米ミネソタ州のヘーゼルティンナショナルGCで開催される。25年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目を狙う山下美夢有（24＝花王）は23日、プロアマ戦に出場して調整した。

前週メイヤー・クラシックで昨年11月メイバンク選手権以来となるツアー3勝目を手にした。米国開催の大会では初勝利だった。山下は「アメリカのコースで優勝したい気持ちが強かったので、そこで勝てて自信になった」とうなずいた。試合後には日本にいるコーチの父・勝臣さんら家族にも報告。「おめでとう」と祝福の言葉をもらった。

久しぶりの優勝争いで心身の疲労が残っていたため週明け22日はプレーせずコースチェックだけにとどめて休養を優先。「昨日リカバリーできた。切り替えて今週はメジャーなので頑張りたい」と意気込みを口にした。

ヘーゼルティンナショナルGCでの全米女子プロは19年以来7年ぶり。過去に男子メジャーの全米オープン、全米プロが行われた難関コースを確認し「フェアウエーは傾斜があり、池が絡むショットもある。ラフも深いので、フェアウエーキープが鍵になる」と警戒感を示した。

日本勢では10年のホンダLPGA、HSBC女子チャンピオンズを制した宮里藍以来の米ツアー2週連続優勝が懸かる。メジャーを含む2連勝なら日本勢初の快挙となる。

「いつも通りのプレースタイルで。初日にもう少しスコアを出して、トップとの差が開かないような安定したゴルフをしたい」と好発進を誓った。